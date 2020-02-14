快訊

滯武漢台商第二班包機遙遙無期 陳時中：121人名單已備妥

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜絕廣告市容殺手 員林電線桿、燈桿圍塑膠網

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所清潔隊為了杜絕違規廣告張貼於路旁的電線桿、燈桿上，最近以萬年路作為示範道路，在沿線的電線桿、燈桿圍上黑色塑膠網，以降低業者張貼違規廣告物，希望維持市容美觀。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所清潔隊為了杜絕違規廣告張貼於路旁的電線桿、燈桿上，最近以萬年路作為示範道路，在沿線的電線桿、燈桿圍上黑色塑膠網，以降低業者張貼違規廣告物，希望維持市容美觀。

清潔隊長黃吉城說，市公所今年2月起先在萬年路約1.3公里道路試辦在電線桿、燈桿上圍塑膠網，因為許多業者為了節省廣告成本，亂張貼各式廣告，可說是「城市景色殺手」，員林市的市容也飽受其害。

員林市長游振雄說，塑膠網不易張貼廣告物，所以綁上塑膠網的電線桿、燈桿幾乎不見違規廣告物，效果顯著，即使有張貼違規廣告物也容易拆除，而且電線桿、燈桿綑綁塑膠網施工簡單，成本相對低廉，未來也希望能規畫推及於員林市重要道路，全面提升淨化市容。

黃吉城說，依據廢清法規定，違法亂貼廣告物可裁罰1200到6000元，雖然圍塑膠網已降低違法張貼，不過也曾發現有業者竟在塑膠網更高的地方還是貼廣告，實在讓人搖頭，希望業者要自律，否則也可能會受罰。

若民眾要張貼廣告，其實是可以洽公所清潔隊申請羅馬旗幟懸掛，一面一個月150元，或洽建設課租用公所公佈欄張貼，一周50元，黃吉城說，希望大家可以一起配合維護市容。

彰化縣員林市公所清潔隊為了杜絕違規廣告張貼於路旁的電線桿、燈桿上，最近以萬年路作為示範道路，在沿線的電線桿、燈桿圍上黑色塑膠網，以降低業者張貼違規廣告物，希望維持市容美觀。記者林宛諭／攝影

廣告
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

土城鐵皮屋工廠起火 延燒吞噬3廠房 近700坪全毀

上月業績／台翰-13％ 長假影響

雲林縣府耗資1838萬元 改善西螺福田里人行道與市容

清潔人員與鄉親攜手掃蜂炮灰 鹽水迅速恢復市容

相關新聞

台中后里泰安櫻花季明登場 遊客提前賞花僅開2成花

台中市后里泰安櫻花季明日登場，目前櫻花開花約2成，已有不少遊客提前來賞花。台中市大甲警分局泰安派出所長張智賢表示，今年沒...

不用怕疫情！「小三美日」平台可買50種彰化優鮮農產

目前正值新冠肺炎防疫時期，很多民眾不敢出門購物，彰化縣政府為協助縣內優鮮農產品拓展銷路，牽線彰化最具代表性的電商品牌「小...

善心人士送N95口罩到醫院 醫護人員讚：最棒情人節禮物

情人節遇上新冠肺炎疫情，很多人想收到的禮物不是鮮花或巧克力，而是最搶手的口罩。今天下午一位民眾抱著一箱口罩，特地到台中豐...

情人節最佳禮物 豐原醫院獲贈120片口罩

新冠肺炎疫情延燒，遇上西洋情人節，衛福部豐原醫院今天下午收到善心民眾送來一箱共120片N95口罩，要給院內一線醫護人員使...

杜絕廣告市容殺手 員林電線桿、燈桿圍塑膠網

彰化縣員林市公所清潔隊為了杜絕違規廣告張貼於路旁的電線桿、燈桿上，最近以萬年路作為示範道路，在沿線的電線桿、燈桿圍上黑色...

情人節逛台灣燈會！盧秀燕臉書分享影片邀民眾賞燈

今日是情人節，台中市主辦的2020台灣燈會規畫璀璨燈組，浪漫氛圍吸引許多情侶朝聖，台中市長盧秀燕昨晚在臉書分享充滿幸福氛...

情人節非年輕專利！90歲翁生龍活虎令續絃嫩妻春風滿面

90歲李姓老翁因攝護腺肥大就醫十多年，必須靠藥物才能與小他30歲的續絃妻行房，且頂多半年來一次，也不是每次成功，另一半只...

影／新住民選美年度盛事 佳麗號召姐妹「勇敢走出來」

「勇敢走出來，一起圓夢！」社團法人台灣新住民人權展望協會舉辦的台灣選美盛事，今年3月1日將在彰化名富宴會餐廳舉行初選，執...

上游夜市商圈排水含油脂 東大溪水環境改善計畫今動土

東大溪水岸風華將現。環保署補助台中市東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫今天動土，將重新打造大台中門戶景觀意象水岸。

帥氣局長「撩」下去 情人節獻身宣傳台灣燈會

台中市交通局長葉昭甫專業又帥氣，今天情人節獻身拍攝牽手背影照，宣傳2020台灣燈會，也呼籲遊客多搭乘大眾運輸前往燈會展區...

彰市老人互助會將倒會 賣不動產清算

彰化市老人互助會面臨倒會，因近年來入會人數減少，長年虧損，已難以正常支付給會員互助金，將變賣該會名下二幢不動產善後。但不少會員說，他們繳了30、40萬元，卻可能只能拿回2、3萬，連棺材本都保不住，情何以堪。

【即時短評】盧秀燕拒台中州廳中央代管 原來有內幕！

台中州廳拒絕成為「國美二館」，文化部表示遺憾，這場合作看似中央、地方的政治角力，其實引發基層反彈最大的主因是「文化部補助...

熱門新聞

【即時短評】盧秀燕拒台中州廳中央代管 原來有內幕！

新冠肺炎居家檢疫或隔離還趴趴走 北市今晚再開罰3人

影／「終於在台灣結婚了」趙守泉、安迪同婚戀曲獲祝福

記得先儲水！桃園這裡19日將停水或降水壓11小時

彰化市老人互助會面臨倒會 老人怨棺材本拿不到

掃瘟疫！台南金唐殿蕭壠香科 百足真人蜈蚣陣開館遶境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。