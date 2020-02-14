杜絕廣告市容殺手 員林電線桿、燈桿圍塑膠網

彰化縣員林市公所清潔隊為了杜絕違規廣告張貼於路旁的電線桿、燈桿上，最近以萬年路作為示範道路，在沿線的電線桿、燈桿圍上黑色塑膠網，以降低業者張貼違規廣告物，希望維持市容美觀。

清潔隊長黃吉城說，市公所今年2月起先在萬年路約1.3公里道路試辦在電線桿、燈桿上圍塑膠網，因為許多業者為了節省廣告成本，亂張貼各式廣告，可說是「城市景色殺手」，員林市的市容也飽受其害。

員林市長游振雄說，塑膠網不易張貼廣告物，所以綁上塑膠網的電線桿、燈桿幾乎不見違規廣告物，效果顯著，即使有張貼違規廣告物也容易拆除，而且電線桿、燈桿綑綁塑膠網施工簡單，成本相對低廉，未來也希望能規畫推及於員林市重要道路，全面提升淨化市容。

黃吉城說，依據廢清法規定，違法亂貼廣告物可裁罰1200到6000元，雖然圍塑膠網已降低違法張貼，不過也曾發現有業者竟在塑膠網更高的地方還是貼廣告，實在讓人搖頭，希望業者要自律，否則也可能會受罰。