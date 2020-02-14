台中后里泰安櫻花季明登場 遊客提前賞花僅開2成花

台中市后里泰安櫻花季明日登場，目前櫻花開花約2成，已有不少遊客提前來賞花。台中市大甲警分局泰安派出所長張智賢表示，今年沒有接駁車，將實施人車分流管制，疏散人車潮，籲請民眾配合。

泰安派出所因種植百株八重櫻，每年2、3月，櫻花盛開之際，總會湧入大批人潮賞花，是著名賞櫻勝地，也有全台最美派出所美稱。今年后里泰安櫻花季2月15日至3月1日，為期16天。

台中市大甲警分局泰安派出所長張智賢表示，最近常接到民眾打電話詢問「櫻花開了沒？」，每日約接獲50、60通電話，櫻花祭雖然明天開幕，但這幾天已經吸引許多民眾來賞花，由於今年暖冬，目前花況約2成，預估到2月底櫻花才會盛開。

來自高雄的張小姐說，過年已經來賞花一次，當時還沒開幾朵花，現在雖然還未盛開，但已經開得不錯，相當美麗。也有單車族特地繞過來賞花，他說，現在櫻花開的還不多，可能要過陣子再來看看。