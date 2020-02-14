情人節逛台灣燈會！盧秀燕臉書分享影片邀民眾賞燈

今日是情人節，台中市主辦的2020台灣燈會規畫璀璨燈組，浪漫氛圍吸引許多情侶朝聖，台中市長盧秀燕昨晚在臉書分享充滿幸福氛圍的燈區影片，她表示，2020台灣燈會體現了台中這座城市的浪漫，期待能帶給每個到來的朋友歡樂與幸褔，並邀請大家情人節到台中賞燈。

影片中帶到許多情侶到訪台灣燈會必拍的浪漫燈組，更有不少戀人、夫妻手牽手走在如夢似幻的繽紛燈組間，臉上洋溢幸福笑容。盧秀燕在臉書貼文表示，台灣燈會創造浪漫回憶和幸福時刻，讓平凡的日子充滿驚喜與希望，「不論你們的關係是戀人、夫妻或是朋友、家人，在最浪漫的節日裡，我要對你們說：2020愛你愛你！」

台中市府表示，今晚主展區后里森林園區規劃情人節限定「愛的流星雨」無人機展演，以「浪漫、幸福、愛在台中」為主題，將有情人節快樂字樣、邱比特射箭穿心圖騰等，表演時間除原訂的晚間7時10分，晚間9時10分將再加碼演出，浪漫點亮台中夜空。

不過，無人機展演需視天候條件評估展演完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風，展演延後或取消。