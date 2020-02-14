聽新聞
test
0:00 / 0:00
情人節逛台灣燈會！盧秀燕臉書分享影片邀民眾賞燈
今日是情人節，台中市主辦的2020台灣燈會規畫璀璨燈組，浪漫氛圍吸引許多情侶朝聖，台中市長盧秀燕昨晚在臉書分享充滿幸福氛圍的燈區影片，她表示，2020台灣燈會體現了台中這座城市的浪漫，期待能帶給每個到來的朋友歡樂與幸褔，並邀請大家情人節到台中賞燈。
影片中帶到許多情侶到訪台灣燈會必拍的浪漫燈組，更有不少戀人、夫妻手牽手走在如夢似幻的繽紛燈組間，臉上洋溢幸福笑容。盧秀燕在臉書貼文表示，台灣燈會創造浪漫回憶和幸福時刻，讓平凡的日子充滿驚喜與希望，「不論你們的關係是戀人、夫妻或是朋友、家人，在最浪漫的節日裡，我要對你們說：2020愛你愛你！」
台中市府表示，今晚主展區后里森林園區規劃情人節限定「愛的流星雨」無人機展演，以「浪漫、幸福、愛在台中」為主題，將有情人節快樂字樣、邱比特射箭穿心圖騰等，表演時間除原訂的晚間7時10分，晚間9時10分將再加碼演出，浪漫點亮台中夜空。
不過，無人機展演需視天候條件評估展演完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風，展演延後或取消。
另外，副展區文心森林公園今日至16日一連三天晚間6時至8時，在情人光廊前推出情人節限定活動，只要在情人光廊合照並打卡公開分享，及標註「＃2020台灣燈會＃璀璨台中＃文心森林公園＃情人節快樂」，就可獲得愛心棉花糖1串，預計送出1000串。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言