情人節非年輕專利！90歲翁生龍活虎令續絃嫩妻春風滿面

90歲李姓老翁因攝護腺肥大就醫十多年，必須靠藥物才能與小他30歲的續絃妻行房，且頂多半年來一次，也不是每次成功，另一半只能暗自嗟泣，直到老翁經接受6次體外震波治療，回復年輕般生龍活虎，一個月行房超過一次，令妻子非常滿意，春風滿面，還要老翁節制。醫師孫宏舜說，高齡社會，享受情人節不再是年輕人專利，提醒民眾，遇相關問題，可尋求泌尿科治療。

衛福部台中醫院泌尿科醫師孫宏舜說，這名老病患因為前列腺肥大，求診十多年，半年前提早回診，在診間提到診間門口張貼的治療性功能障礙海報，支吾詢問「有好東西怎麼不跟我分享？」細問才發現老翁因續絃妻小他30歲，也想治療性功能障礙。