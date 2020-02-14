情人節非年輕專利！90歲翁生龍活虎令續絃嫩妻春風滿面
90歲李姓老翁因攝護腺肥大就醫十多年，必須靠藥物才能與小他30歲的續絃妻行房，且頂多半年來一次，也不是每次成功，另一半只能暗自嗟泣，直到老翁經接受6次體外震波治療，回復年輕般生龍活虎，一個月行房超過一次，令妻子非常滿意，春風滿面，還要老翁節制。醫師孫宏舜說，高齡社會，享受情人節不再是年輕人專利，提醒民眾，遇相關問題，可尋求泌尿科治療。
衛福部台中醫院泌尿科醫師孫宏舜說，這名老病患因為前列腺肥大，求診十多年，半年前提早回診，在診間提到診間門口張貼的治療性功能障礙海報，支吾詢問「有好東西怎麼不跟我分享？」細問才發現老翁因續絃妻小他30歲，也想治療性功能障礙。
醫師孫宏舜指出，低能量體外震波治療，是透過改善血管生成和微循環來增加陰莖組織的血液灌注，因而達成治療血管性的勃起功能障礙。臨床上有逾百人接受體外震波治療，其中約7成患者認為「很滿意」，逾9成患者有進步，除了勃起功能障礙及慢性骨盆底疼痛，也能應用在復健科疼痛治療、足底筋膜炎、網球肘、肩關節鈣化等。
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