影／新住民選美年度盛事 佳麗號召姐妹「勇敢走出來」

「勇敢走出來，一起圓夢！」社團法人台灣新住民人權展望協會舉辦的台灣選美盛事，今年3月1日將在彰化名富宴會餐廳舉行初選，執行長黎氏王燕今天率領歷屆選美佳麗暖身，呼籲新住民姐妹、配偶及第二代等踴躍報名，共同參與這場美的饗宴。

台灣新住民人權展望協會全國理事長張晉祥、黎氏王燕中午率領2019年馬來西亞選美比賽國服冠軍黎玉宣、2018年台灣選美比賽冠軍黎慧宜、2018年歐洲盃選美比賽亞軍阮明明等佳麗，在台南市安平區建平里活動中心為活動宣傳。

黎慧宜說，每天上班後回家，煮飯、帶小孩，直至參加選美活動，重新找回自信。「勇敢走出來！」阮明明指出，主辦單位提供這個平台，讓姐妹來台後，還有機會，可以圓自己的夢想和願望，一起來報名。

黎玉宣表示，參加選美活動，可以有機會表現自己，姐姐妹妹大家一起來，讓自己走上舞台，「我們可以，你們也可以」。這幾位越南選美佳麗也當場走秀，秀出曼妙身材，展現台灣新住民的美麗、大方。