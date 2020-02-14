聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新住民選美年度盛事 佳麗號召姐妹「勇敢走出來」
「勇敢走出來，一起圓夢！」社團法人台灣新住民人權展望協會舉辦的台灣選美盛事，今年3月1日將在彰化名富宴會餐廳舉行初選，執行長黎氏王燕今天率領歷屆選美佳麗暖身，呼籲新住民姐妹、配偶及第二代等踴躍報名，共同參與這場美的饗宴。
台灣新住民人權展望協會全國理事長張晉祥、黎氏王燕中午率領2019年馬來西亞選美比賽國服冠軍黎玉宣、2018年台灣選美比賽冠軍黎慧宜、2018年歐洲盃選美比賽亞軍阮明明等佳麗，在台南市安平區建平里活動中心為活動宣傳。
黎慧宜說，每天上班後回家，煮飯、帶小孩，直至參加選美活動，重新找回自信。「勇敢走出來！」阮明明指出，主辦單位提供這個平台，讓姐妹來台後，還有機會，可以圓自己的夢想和願望，一起來報名。
黎玉宣表示，參加選美活動，可以有機會表現自己，姐姐妹妹大家一起來，讓自己走上舞台，「我們可以，你們也可以」。這幾位越南選美佳麗也當場走秀，秀出曼妙身材，展現台灣新住民的美麗、大方。
黎氏王燕表示，這場初選活動歡迎新住民及配偶、第二代子女、學生及移工等都可報名參與，屆時，也有自美國、西班牙、丹麥回國佳麗共襄盛舉。意者可接洽台灣新住民人權展望協會黎氏王燕：0909-629-988報名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言