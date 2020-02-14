上游夜市商圈排水含油脂 東大溪水環境改善計畫今動土

台中市長盧秀燕拒絕讓台中州廳成為「國美二館」，爭議暫告一段落，市府昨天端出中區舊城再生計畫，除延續前朝以文化場域活化改造之外，也新增亮點；盧秀燕認為中區缺的是「人潮駐留」，台中州廳往北到台中公園、往南到台中刑務所官舍群和綠空鐵道南段，整個大街廓整體規畫，才能打造出區域特色，也不能只靠文化局單打獨鬥，觀旅、交通、建設、都發、經發等局處都要一起動起來。

2020-02-13 23:39