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上游夜市商圈排水含油脂 東大溪水環境改善計畫今動土

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

東大溪水岸風華將現。環保署補助台中市東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫今天動土，將重新打造大台中門戶景觀意象水岸。

「筏子溪水環境改善計畫─東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」屬前瞻計畫第三批次核定計畫，核定經費總計3億元，其中環保署補助2億1000萬，規劃於東海夜市商圈下游設置處理水量達每日1萬公噸的地下礫間氧化曝氣處理設施，結合既有每日2000公噸現地水質淨化場，可將上游城鎮污水全數截流處理，大幅減少汙染物排入東大溪。

環保署表示，東大溪位於台中市西屯區，屬筏子溪水域支流，為流經東海夜市商圈及台中工業區大動脈，舉凡工業區及東海大學降雨逕流、兩岸居民及商業活動的生活排水均仰賴其排除，隨人口成長、工業區及鄰近商圈蓬勃發展，長期人為活動結果，造成河川水質及環境逐漸呈現惡化衰敗。

因此，為營造生態河道，台中市政府檢討筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃，並2015年與環保署推動東大溪第一期整治計畫，為進一步改善河川水質，市府續與環保署合作，配合「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」資源挹注，推動東大溪第二期改善計畫，因計畫涵蓋東海大學校區，特獲校方大力支持並積極參與規畫設計，打造優質水環境教育場域。

環保署表示，為解決上游夜市商圈排水富含油脂問題，場址特別強化前處理設施除油功能，並同步提升既設場址處理效能，進流汙水經攔汙、沉砂、除油等程序後，輸送至地下礫間氧化曝氣處理設施處理，汙水經淨化後，回放東大溪作為補助河川基流量及周圍水域環境營造使用，預期河川汙染指數可由嚴重污染降至輕度汙染，另部分淨化水將補注東海大學野溪，搭配親水藍帶營造，提升校園環境品質，並增加民眾遊憩空間。

環保署 東海大學 水質
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