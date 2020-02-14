帥氣局長「撩」下去 情人節獻身宣傳台灣燈會

台中市交通局長葉昭甫專業又帥氣，今天情人節獻身拍攝牽手背影照，宣傳2020台灣燈會，也呼籲遊客多搭乘大眾運輸前往燈會展區。這張宣傳照片今早在台中市交通局臉書粉專曝光，不少粉絲直言「很會撩」、「羨慕那隻手」。

今年的台灣燈會由台中市舉行，主展區位於花博后里森林、馬場園區，台中市交通局規劃8條交通接駁路線，后里展區分成南、北兩轉運站，不少遊客常跑錯站，交通局祭出乘車手環，避免大家跑錯。

今天是西洋情人節，台中市交通局臉書粉專一早「曬」出葉昭甫獻身拍攝的牽手背影照，畫面中葉昭甫獻出背影，左手往後拉著一隻手，搭破文字「情人節逛燈會最佳動作秘笈解析」，讓向來生硬的交通局粉專冒起粉紅泡泡。

葉昭甫只獻出背影，小編加上文字「頭也不回展現跟我走的霸氣」，葉左手向後伸出「溫柔的45度」，小編不忘將乘車手環搭上情人節梗，強調「拿接駁手環套牢彼此的心」，還說手環沿著虛線撕開，可以將回憶變成書籤收藏。

交通局表示，接駁手環在各接駁車起點發放，粉紅色手環代表南轉運站，紫色手環代表北轉運站，因為后里燈區範圍廣大，園區內沒有接駁車，為避免大家跑錯站搭錯車，可將手環套在手上，搭車時就不會跑錯。