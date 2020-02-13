【即時短評】盧秀燕拒台中州廳中央代管 原來有內幕！

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中州廳修繕部分已啟動，市府宣告不會給文化部「代管」當作美術館，盧秀燕必須提出明確「文化城中城」2.0版，讓市民感受到她重視中區復甦的決心與魄力。記者喻文玟／攝影

台中州廳拒絕成為「國美二館」，文化部表示遺憾，這場合作看似中央、地方的政治角力，其實引發基層反彈最大的主因是「文化部補助1.29億元修繕，就可代管30年」。換算之下，等於每坪1.6萬元「賤租」給中央30年，有如「割地賠款」的不合理合約。

從經濟面和數據面分析，前市長林佳龍和文化部簽約備忘錄的目標是要修繕州廳，根據台中州廳活化計畫，總經費6.3億元。

但真正用於州廳硬體整修只有2.14億元，按中央6成、地方4成出資分配估算，文化部僅出資1.29億元就要接管「台中州廳園區（含舊稅務大樓、舊市議會）」30年，甚至還替特定民間蒐藏家規畫美術館空間，算盤打得可精明。

房地產業者指出，現在內政部不動產交易實價查詢，台中市中區土地一坪都成交都50萬以上，自由路、台灣大道口最近有大樓新建案推出，成交價每坪28至30萬元間，中區新建案首次站上3字頭，再度拉升區域行情。

這塊土地在20、30年前是精華地段，對面就是舊遠東百貨，當時周邊商場林立，區域沒落後面臨土地所有權人整合，花了好幾年才談妥。據了解，這塊建地約400多坪，建商取得土地價格每坪破70萬。

當地里長都說，中區雖是舊城，「老屋價值連城，土地是金」，就因地價高，老屋主都不賣地，是都更難度之一；而讓地方最反感是「中央以修繕國定古蹟名義，實際是便宜租土地、擁主導權」，極不合理。

中區缺的是「人潮駐留」，盧秀燕必須提出「2.0版舊城新生」計畫，並且立即動起來，才能破除各界對她一句「不做人細漢仔」的政治情緒語言的反感。

若以台中州廳為「圓心」，往北1.2公里到台中公園、往南1.3公里是台中邢務所官舍群和綠空鐵道南段，以整個「大街廓計畫」整體規畫復刻「小京都」都市設計前瞻性，才能重現區域特色，但也不能只靠文化局單打獨鬥，觀旅、交通、建設、都發、經發等局處都要一起動起來。

「舊城新生、中區復甦」也不是林佳龍的專屬口號，這是藍、綠執政都該致力的方向，新建案推出了，表示中區復甦已露出曙光。

今年大智路打通後，周遭業者均樂觀認為，將為當地發展再注入新活力，就看盧秀燕團隊有沒有行動力，讓「中區復甦」不再停留一直是口號階段，而是耳目一新的城市景象。

台中市文資處規劃以台中州廳為「圓心」串聯周邊歷史景點，讓文化成為中區亮點，但須交通、觀旅、都發、建設跨局處合作才能有商機，而非只是歷史遺跡。圖／台中市文資處提供

文化部 老屋 盧秀燕
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