快訊

兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

日本首宗新冠肺炎死亡病例！神奈川縣八旬婦不治

彰化市老人互助會面臨倒會 老人怨棺材本拿不到

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市老人互助會面臨倒會，將清算帳目後，進行總結算平均分配互助金給會員，但不少會員說，繳了30、40萬元，卻可能只能拿回2、3萬，連棺材本都保不住情何以堪。記者林宛諭／攝影

彰化市老人互助會面臨倒會，因近年來入會人數減少，長年虧損，已難以正常支付給會員互助金，將變賣互助會名下二幢不動產，再進行總結算平均分配給會員，不過不少會員說，他們繳了30、40萬元，卻可能只能拿回2、3萬，連棺材本都保不住情何以堪。

近來傳出彰化老人互助會將破產倒會，甚至傳出互助會被掏空，會員領不到互助金了，今天老人會長温蔡秀春出面說明表示，互助會人數最多時有3600多人，但後來加入人數愈來愈少，只剩2100人，入不敷出，必須要進行結算，否則只夠再支付互助金約一年。

彰化老人互助會總幹事蔣宗正說，從民國78年就成立的互助會，老人家是以互助的精神繳錢，當時的規章規定，當月往生幾位老人，每位算100元，會員就要繳互助金，所以會員每個月大約都繳一千多元互助金，等老人家往生時，他的家人也可以領回互助金最高30萬4000元可做為喪葬費。

不過會員林小姐說，她媽媽90歲了，繳了快30年共 41萬元，現在如果清算後若只能領回3萬元，連老人家的棺材本都保不住，另一名高小姐說，她媽媽也繳了近40萬元，由於老人互助會的規章說，若沒有再繳互助金，以後就領不到，所以老人家都一直繳，但現在只能領回一點點互助金，他們無法接受。

蔡秀春說，老人互助會是先前的會長創辦的，原本是有互助的美意，而現在互助會幹部都是無給職當志工，帳目也很公開清楚，但這是以前不合時宜的規章，衍生的問題，老人互助會並不是被淘空，由於目前互助會資產約只剩三千萬，再加上將公開標售的二幢不動產後，再進行結算後，互助會就會解散。

彰化市老人互助會面臨倒會，將清算帳目後，進行總結算平均分配互助金給會員，但不少會員說，繳了30、40萬元，卻可能只能拿回2、3萬，連棺材本都保不住情何以堪。記者林宛諭／攝影

棺材 破產
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

百步蛇擋路？ 引來八卦山三清宮步道登山客恐慌

彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂

中捷綠線延伸彰化 4方案今協調

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

相關新聞

不怕淡季！日月潭逆勢推出寧靜日 愜意體驗潭區之美

喜歡寧靜的遊客看過來！日月潭國家風景區管理處下周起，選定每周三為「寧靜日」，首先以伊達邵碼頭為中心，面對陸客減少和新冠肺...

彰化市老人互助會面臨倒會 老人怨棺材本拿不到

彰化市老人互助會面臨倒會，因近年來入會人數減少，長年虧損，已難以正常支付給會員互助金，將變賣互助會名下二幢不動產，再進行...

不受疫情影響心情 童醫院教孕婦放鬆養胎法

新型肺炎（武漢肺炎）疫情每天都有新發展，孕婦情緒如果因此受波動更容易影響胎兒與孕程，童綜合醫院中醫科最近遇到一些孕婦門診...

台中交大、警犬隊投入台灣燈會 交通、維安滴水不漏

2020台灣燈會主燈8日已在后里森林園區、馬場園區開燈，首日湧入66萬人次到訪，台中市警局為因應大量人潮湧入燈區，投入大...

西洋情人節浪漫約會 網友力推日月潭這間廟最靈驗

2月14日是西洋情人節，日月潭另一別稱是蜜月潭，是情侶約會的熱門景點，包括龍鳳宮月下老人、涵碧半島耶穌堂和向山遊客中心的...

身心障礙就醫迫切需要口罩 彰縣府派社工送到府

武漢肺炎疫情延燒，中央實施7天2片口罩實名制，但身心障礙者不便到藥局排隊購買，彰化縣社會處盤點縣內迫切需要口罩的身心障礙...

安徒生童話「醜小鴨歷險記」3月1日台中豐原改編演出

銀河谷音劇團改編丹麥作家安徒生著名童話的新劇「醜小鴨歷險記」，2019年底開始巡迴演出，引起觀眾熱烈迴響，許多場次一票難...

彰化文蛤接獲百萬大單 今封櫃外銷日本巿場

彰化縣漢寶養殖漁業生產區是全台文蛤主要產區之一，近年卻實常出現文蛤大量死亡，漁民尋求解方，發現改養純種日本文蛤育成率高，...

中市爭取千萬修老舊公廁 民眾：以後較不害怕使用公廁

台中市環保局向中央爭取1700多萬經費，補助台中市公園廁所整建，已完成大雅區大雅、六寶與三和公園、神岡區豐洲公園，以及麥...

豐原國豐路三段25、26日封閉 怎麼走？看過來！

豐原人看過來！交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，本月25、26...

台中人注意！台74線潭子往返松竹這天封閉8小時

中部地區重要聯絡道路的台74線，交通部高速公路局第二新建工程從2月20日21時30分起至21日5時30分止，封閉台74線...

台中州廳拒併國美館 文化部遺憾

文化部長鄭麗君前年與當時的台中市市長林佳龍簽下合作意向書，計畫將修復後的國定古蹟台中州廳合作設置為「國美館台中州廳園區」，但台中市長盧秀燕前天表示，因地方反對將台中州廳無償撥給中央，不會把州廳交出去當國美二館「做人細漢仔」。文化部昨天表示「深表遺憾」，並已啟動另覓台灣藝術史專屬展場及檔案中心的工作。

熱門新聞

爸爸每天背上下學 花蓮肌肉萎縮症高三生離世

愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人

台中人注意！台74線潭子往返松竹這天封閉8小時

台中交大、警犬隊投入台灣燈會 交通、維安滴水不漏

婦人2年未洗澡 大千到宅沐浴服務溫暖她的心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。