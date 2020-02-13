彰化市老人互助會面臨倒會 老人怨棺材本拿不到

彰化市老人互助會面臨倒會，因近年來入會人數減少，長年虧損，已難以正常支付給會員互助金，將變賣互助會名下二幢不動產，再進行總結算平均分配給會員，不過不少會員說，他們繳了30、40萬元，卻可能只能拿回2、3萬，連棺材本都保不住情何以堪。

近來傳出彰化老人互助會將破產倒會，甚至傳出互助會被掏空，會員領不到互助金了，今天老人會長温蔡秀春出面說明表示，互助會人數最多時有3600多人，但後來加入人數愈來愈少，只剩2100人，入不敷出，必須要進行結算，否則只夠再支付互助金約一年。

彰化老人互助會總幹事蔣宗正說，從民國78年就成立的互助會，老人家是以互助的精神繳錢，當時的規章規定，當月往生幾位老人，每位算100元，會員就要繳互助金，所以會員每個月大約都繳一千多元互助金，等老人家往生時，他的家人也可以領回互助金最高30萬4000元可做為喪葬費。

不過會員林小姐說，她媽媽90歲了，繳了快30年共 41萬元，現在如果清算後若只能領回3萬元，連老人家的棺材本都保不住，另一名高小姐說，她媽媽也繳了近40萬元，由於老人互助會的規章說，若沒有再繳互助金，以後就領不到，所以老人家都一直繳，但現在只能領回一點點互助金，他們無法接受。