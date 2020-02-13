快訊

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

中市計程車駕駛配售口罩上路 每車1天1片

中央社 / 台中13日電
台中市交通局今天表示，下午3時起，車籍為台中市計程車的駕駛，可向所屬車隊、車行或合作社購買口罩，每車每天額度1片，每片均一價5元，示意圖。聯合報記者杜建重／攝影

因應武漢肺炎疫情，台中市交通局今天表示，下午3時起，車籍為台中市計程車的駕駛，可向所屬車隊、車行或合作社購買口罩，每車每天額度1片，每片均一價5元。

武漢肺炎疫情仍未緩和，台中市交通局長葉昭甫表示，交通部每天統一配發足額口罩給各縣市政府，再轉給交通運輸業者，台中市每天則獲中央提供8000多個足額口罩給計程車駕駛。

葉昭甫指出，每片口罩均一售價5元，每車每天的額度1片，一次最多購買10片，且10天後才可再購買。請計程車駕駛攜帶車輛行照、計程車執業登記證到指定地點購買。

對於有加入台中市計程車隊的駕駛，葉昭甫說明，請一律向所屬車隊購買。未加入車隊的車行駕駛，則至所屬車行購買；另未加入車隊的合作社社員，請至所屬合作社購買。

交通局也說，個人車行駕駛可以在週一至週五上午9時至下午4時，向台中市計程車客運商業同業公會、台中市汽車駕駛員職業工會、大台中汽車駕駛員職業工會等計程車公（工）會購買。

交通局提醒，中央每天配送的口罩，會儘速通知各服務據點領取，為避免時間差，購買前可先電洽所屬計程車車隊、車行、公（工）會或合作社確認，再前往購買。

另外，由於中央分配的醫療口罩為政府列管專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，交通局也請駕駛勿囤積、轉售，或提供給他人使用。

計程車 台中市 口罩
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

口罩熱潮未退 瑞芳公所關心獨老送口罩

計程車駕駛不怕買不到口罩了 基市府：可一次買3天量

台74線增設十九甲匝道 台中路網更完善

台灣燈會乘車接駁 市府規劃4部曲防疫

相關新聞

不怕淡季！日月潭逆勢推出寧靜日 愜意體驗潭區之美

喜歡寧靜的遊客看過來！日月潭國家風景區管理處下周起，選定每周三為「寧靜日」，首先以伊達邵碼頭為中心，面對陸客減少和新冠肺...

不受疫情影響心情 童醫院教孕婦放鬆養胎法

新型肺炎（武漢肺炎）疫情每天都有新發展，孕婦情緒如果因此受波動更容易影響胎兒與孕程，童綜合醫院中醫科最近遇到一些孕婦門診...

台中交大、警犬隊投入台灣燈會 交通、維安滴水不漏

2020台灣燈會主燈8日已在后里森林園區、馬場園區開燈，首日湧入66萬人次到訪，台中市警局為因應大量人潮湧入燈區，投入大...

西洋情人節浪漫約會 網友力推日月潭這間廟最靈驗

2月14日是西洋情人節，日月潭另一別稱是蜜月潭，是情侶約會的熱門景點，包括龍鳳宮月下老人、涵碧半島耶穌堂和向山遊客中心的...

身心障礙就醫迫切需要口罩 彰縣府派社工送到府

武漢肺炎疫情延燒，中央實施7天2片口罩實名制，但身心障礙者不便到藥局排隊購買，彰化縣社會處盤點縣內迫切需要口罩的身心障礙...

安徒生童話「醜小鴨歷險記」3月1日台中豐原改編演出

銀河谷音劇團改編丹麥作家安徒生著名童話的新劇「醜小鴨歷險記」，2019年底開始巡迴演出，引起觀眾熱烈迴響，許多場次一票難...

彰化文蛤接獲百萬大單 今封櫃外銷日本巿場

彰化縣漢寶養殖漁業生產區是全台文蛤主要產區之一，近年卻實常出現文蛤大量死亡，漁民尋求解方，發現改養純種日本文蛤育成率高，...

中市爭取千萬修老舊公廁 民眾：以後較不害怕使用公廁

台中市環保局向中央爭取1700多萬經費，補助台中市公園廁所整建，已完成大雅區大雅、六寶與三和公園、神岡區豐洲公園，以及麥...

豐原國豐路三段25、26日封閉 怎麼走？看過來！

豐原人看過來！交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，本月25、26...

台中人注意！台74線潭子往返松竹這天封閉8小時

中部地區重要聯絡道路的台74線，交通部高速公路局第二新建工程從2月20日21時30分起至21日5時30分止，封閉台74線...

台中州廳拒併國美館 文化部遺憾

文化部長鄭麗君前年與當時的台中市市長林佳龍簽下合作意向書，計畫將修復後的國定古蹟台中州廳合作設置為「國美館台中州廳園區」，但台中市長盧秀燕前天表示，因地方反對將台中州廳無償撥給中央，不會把州廳交出去當國美二館「做人細漢仔」。文化部昨天表示「深表遺憾」，並已啟動另覓台灣藝術史專屬展場及檔案中心的工作。

杉林溪遊樂區 鬱金香盛開

杉林溪遊樂區目前鬱金香盛開，南投縣長林明溱昨天建議國人，雖然武漢肺炎疫情未歇，不妨走出戶外賞花並防疫。杉林溪園區指出，鬱金香花季從春節到3月，目前園區可欣賞到黃、粉、紅、紫等或含苞或怒放的各種不同品種的鬱金香。

熱門新聞

男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人

愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

北市5居家失聯者1人戶籍在汐止 新北已至租屋處關懷

台中人注意！台74線潭子往返松竹這天封閉8小時

台中一間製造業擬放無薪假 高階主管未減薪不符資格

「口罩復活法」熱議 高醫大教授：烘或蒸消毒都能再用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。