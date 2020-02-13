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募得20萬個送難民口罩 彰中生轉贈衛福部先防疫

中央社 / 彰化13日電

國立彰化高中學生去年底發起募集口罩送給中東難民活動，不到7天就募得約20萬個大人和兒童醫療用口罩，經取得捐贈者同意，今天將募得口罩轉送給衛福部，希望為防疫盡心力。

國立彰化高中今天舉辦記者會，宣布學生要將募得的口罩轉贈出去，當初規劃及發起活動的彰中圖書館老師呂興忠、學生王泳鈞、洪政堯等人都來到學校，說明募集和轉贈口罩的細節。

呂興忠指出，當初為了協助中東難民度過沙塵暴，因此向生產口罩的中衛等廠商及彰中校友募集口罩，不到7天就募到約20萬個大人及兒童醫療用口罩，準備在農曆春節前，透過約旦慈善團體發送口罩到難民手上。

呂興忠說，沒想到之後武漢肺炎疫情升溫，被感染人數不斷增加，國內口罩因此管制出口，在取得捐贈者同意後，便將募來的口罩轉送給衛福部疾管署，希望這些口罩能送到國內需要的人手上，也藉此告訴同學們除了念書外，也可以靠自己力量改變世界。

彰中學生王泳鈞表示，當初是為了幫助中東難民度過冬季沙塵爆可能帶來的威脅，才會和其他同學一起走上街頭募集口罩。

另一名學生洪政堯則說，他們當初在臉書社團發文，許多民眾看到後發揮愛心，很快就募到口罩，原本要幫助中東難民的口罩，現在轉送給台灣人，他們也很開心能幫到自己的同胞。

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