道路、野溪受損威脅民宅安全 南投縣長林明溱撥款改善

南投縣中寮鄉清水、龍安、爽文三村及名間鄉仁和、竹圍兩村，共五處道路受損及野溪護岸、排水溝待修，南投縣長林明溱今天逐一會勘，決定由縣庫全額負擔550萬元，分別由工務處、農業處及中寮鄉公所加速發包，盼能趕在雨季汛期間完工，給居民安全的道路並維護家園安全。

林縣長指出，中寮鄉清水村通往龍鳳瀑布空中步道的瀧林巷支線，水泥路面磨損嚴重且多處龜裂下陷，而爽文村打石臨溪的砌石護岸，最近也遭溪洪沖出大洞，路面淘空塌陷，往來進出的農民經過險象環生。經縣議員張維華和立委馬文君等人轉報，今天和中寮鄉長廖宜賢會勘，確認有立即改善的必要，所需經費約150萬元將由議員配合款及縣府籌措，由鄉公所發包改善。

中寮鄉龍安村朱姓民宅後方的雨水匯流溝渠，因長期缺乏排水設施，每遇豪雨泛濫水流漫溢甚至淹入民宅，林明溱看到屋主以鑽心檢測的混凝土圓柱鋪設簡易排水溝及溝牆，對於居民苦於水患他感同身受，由農業處撥81萬元，委由中寮鄉公所施設長90公尺寬高各1公尺的排水溝改善。