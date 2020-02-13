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武漢肺炎衝擊觀光 中彰投業者組盟行銷吸客

中央社 / 南投縣13日電

武漢肺炎衝擊，南投民間業者反映旅遊人數減少。南投、彰化、台中相關旅遊協會今天簽訂合作意向書，盼以區域合作概念，行銷景點與產品、整合產官學界資源吸引旅客。

疑因嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情影響，南投縣日月潭、溪頭等知名景點近期人潮減少，為因應觀光前景趨勢，南投縣大日月潭觀光產業發展協會今天在經典大飯店召開中部地區觀光單位及公協會對台灣觀光業面臨的變數與因應作為會議，會中也舉辦「大日月潭觀光產業區域聯盟」成立大會。

會議討論議題包含市場面臨的問題與解決方法建議、觀光政策及應有作為、中部地區旅遊市場需求、因應武漢肺炎具體可行方案；交通部觀光局、台中市、彰化縣、南投縣官方代表及許多民間業者也出席。

大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢表示，大日月潭觀光產業發展協會、台中市旅遊協會、彰化縣旅遊產業協會，簽訂大日月潭觀光產業區域聯盟合作意向書，觀光資源可望更豐富，也能整合資源共同對外行銷，對內互送旅客。

陳明賢指出，單一縣市政府或公協會獨立奮鬥難有長足成效，隨著武漢肺炎疫情升溫，衝擊台灣觀光產業，交通部推出觀光紓困及振興方案，其中包括鼓勵跨縣市區域合作，也更能呼應今天中、彰、投攜手以區域為軸心成立聯盟共同發展的重要性。

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