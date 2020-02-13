台灣燈會情人節限定 無人機展演愛的流星雨

情人節將至，2020台灣燈會在后里森林園區安排情人節限定活動，無人機展演愛的流星雨，而文心森林公園在14至16日，打卡送愛心棉花糖，讓情人們體驗最浪漫的燈會。

2020台灣燈會無人機展演吸睛，情人節更規劃無人機展演愛的流星雨。中市府觀旅局長林筱淇表示，愛的流星雨在森林園區登場，以「浪漫、幸福、愛在台中」為主題，將有情人節快樂字樣、邱比特射箭穿心圖騰等。

林筱淇提醒，無人機展演如遇下雨或4級以上陣風，展演延後或取消，相關資訊將透過現場廣播及燈會APP推播。

文心森林公園副展區自14日起一連3天晚間6時至8時，在情人光廊前推出情人節限定活動，只要與情人光廊合照並打卡公開分享，及hashtag「＃2020台灣燈會＃璀璨台中＃文心森林公園＃情人節快樂」，可獲得愛心棉花糖1串。

台灣燈會有多座浪漫燈組，市府新聞局長黃國瑋指出，森林園區的「歡樂燈區-歡鼠林」呈現子鼠精靈國度的華麗婚禮派對；「創新副燈－福賜大地」運用光線投影，讓「愛」、「福」等字樣投影在手中，象徵掌握幸福。

他指出，「新囍同歡燈區」以異國婚禮場景為主軸，搭配多國花燈組，勾勒出異國婚姻的甜蜜與希望；「聆聽花開－永晝心」機械花結合光點、音樂，帶來如夢似幻的浪漫與感動。

鄰近台灣燈會主展區的麗寶Outlet Mall，在情人節在指定餐廳點情人節套餐，憑消費發票可至服務台兌換天空之夢摩天輪雙人免費搭乘券1份，在摩天輪共度浪漫情人夜。