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不受疫情影響心情 童醫院教孕婦放鬆養胎法

聯合報 / 記者游振昇／即時報導
童醫院教孕婦，不要受到疫情影響，放寬心養胎。圖／童醫院提供

新型肺炎（武漢肺炎）疫情每天都有新發展，孕婦情緒如果因此受波動更容易影響胎兒與孕程，童綜合醫院中醫科最近遇到一些孕婦門診諮詢養胎之法，希望能健康順產。

童綜合醫院中醫科洪晨昕醫師表示，懷孕婦女應避免到人潮眾多之處或密閉場所，減少母體遭病菌感染或罹病的風險，古人云「凡有孕之婦，宜情志舒暢，遇事樂觀，喜、怒、悲、思皆可使氣血失和而影響胎兒。胎借母氣以生，呼吸相通，喜怒相應，若有所逆，即致子疾」，所以孕婦維持心情愉悅但不過度疲累，擁有充分的深層睡眠與休息對胎兒生養是有所助益的；另外，孕婦應避免同一個姿勢維持超過30分鐘或過度激烈運動，否則容易造成下肢水腫或子宮收縮。

洪晨昕醫師說，現在雖已到冬末初春季節，但氣溫仍偏冷，還是有吃鍋、進補的機會，胎兒所需的養分透過臍靜脈直接從母體獲得，因此母親的飲食會影響胎兒本身的生長發育與健康狀況，中醫古籍提到「婦人受胎之後，最宜忌飽食，淡滋味，避寒暑，常得清純平和之氣以養其胎，則胎之完固，生子無疾」，孕媽們要留意飲食的衛生情況，盡量避免生食，以及避免吃太多辛辣刺激的食物，而懷孕初期容易引起的噁心感、嘔吐、胸悶等妊娠不適情況，需注意油膩的飲食要有所限制，食之有度，定時定量。

洪晨昕提醒，即使是人蔘、肉桂等補益類藥材或是紅花、三七等活血祛瘀中藥，都須經由專業合格的中醫師診斷其病史狀況與體質後使用，若過度使用番瀉葉等刺激腸胃蠕動的中藥，容易有子宮收縮、流產的風險產生。

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