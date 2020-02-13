西洋情人節浪漫約會 網友力推日月潭這間廟最靈驗

2月14日是西洋情人節，日月潭另一別稱是蜜月潭，是情侶約會的熱門景點，包括龍鳳宮月下老人、涵碧半島耶穌堂和向山遊客中心的雙心花圃，都是情侶求姻緣、共度浪漫佳節的熱門地點。

南投縣政府民國69年在日月潭拉魯島設月下老人，成為台灣第一座主祀月老的廟宇。當年啟用時由30對新人共乘「喜船」登島，在月下老人亭集體結婚，使日月潭月下老人成為遊客乘船遊湖必往之地。921地震時，月下老人祠遷到龍鳳宮，是很多網友力推相當靈驗的月下老人祠「保證脫單」，因此吸引許多情侶求姻緣。

涵碧半島的耶穌堂是日月潭第一座教堂，因為蔣公夫人宋美齡信奉基督教，所以蔣總統蓋了這座教堂供夫人禮拜，最近幾年轉型成為新人舉辦婚禮的熱門景點，還可以在階梯下圍牆掛上心鎖，象徵為愛情、婚姻掛上保證。