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身心障礙就醫迫切需要口罩 彰縣府派社工送到府

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右三）今天到喜樂小兒麻痺關懷協會「芳苑小作所」，了解身心障礙者防疫情形。記者林敬家／攝影

武漢肺炎疫情延燒，中央實施7天2片口罩實名制，但身心障礙者不便到藥局排隊購買，彰化縣社會處盤點縣內迫切需要口罩的身心障礙者，包括134名身心障礙者及125名獨居長輩須援助，縣府派社工到宅送口罩，今天起也提供縣內77輛復康巴士司機每天一個口罩，並準備發送全縣521名身心障礙機構員工每天所需用量。

彰化縣長王惠美繼昨天到托嬰中心關心防疫狀況，今天也到喜樂小兒麻痺關懷協會「芳苑小作所」，了解身心障礙者防疫情形，協會理事長陳忠盛說，社區日間作業所的成員較沒有頻繁進出醫療院所的問題，相較機構內的院生，口罩需求還不算迫切，但仍須強化工作人員與服務對象的健康監測及訪客管理。

二林喜樂保育院公關長陳金秀表示，同仁口罩都須自備，部分院生須進出醫療院所迫切需要口罩，有時仰賴家人排隊幫買口罩，否則以院內現有庫存量相當吃緊，已上網對外募物資，非常時期民眾願意提供零星口罩相當感激，院生身體狀況比一般人脆弱，防疫要更嚴謹，目前內外活動都取消，就連志工也不能入內，縱然縣府願意發送口罩給機構同仁，也會提供給院生優先使用。

中央分配口罩到地方政府，目前以醫療院所為優先，彰化縣社會處長王蘭心說，全縣約有1700多名獨居長輩，縣府針對有就醫需求的獨居且行動不便者進行調查，共有134位身心障礙者及125位獨居長輩需要口罩援助，已結合7個民間團體，每星期到宅發送口罩服務，每次2片，先實施1個月為，也接此掌握個案身體狀況。

防疫期間口罩需求大，王蘭心也說，接下來會先提供給縣內12家身心障礙機構員工521人口罩使用，機構院生部分也會盡量爭取。

彰化縣長王惠美今天到喜樂小兒麻痺關懷協會「芳苑小作所」，了解身心障礙者防疫情形。記者林敬家／攝影

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