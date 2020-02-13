彰化文蛤接獲百萬大單 今封櫃外銷日本巿場

彰化縣漢寶養殖漁業生產區是全台文蛤主要產區之一，近年卻實常出現文蛤大量死亡，漁民尋求解方，發現改養純種日本文蛤育成率高，漁民集結力量今年將外銷11噸的頂級太和黑蜆與日本文蛤到日本，預計有百萬收益，讓低迷產業找到希望。

彰化縣長王惠美今天到漢寶村的文蛤集貨區巡視裝櫃狀況，文蛤批發商楊宏籲說，外銷的文蛤是從日本引進的品種，口感脆甜，氣候穩定時比台灣品種生長得快，從去年5、6月養到現在就能收成出貨，2月日本仍是寒冬，相較下台灣環境適合養殖，才有機會外銷。

目前在台灣的日本文蛤產量有限，漢寶產區約有10公頃，這次外銷量是集結3名漁民的產量，彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，台灣文蛤的市場價格每斤約120元，日本文蛤約150元，但日本文蛤在台灣市面上還不普遍，大都是直接銷售給高級餐廳使用。

楊福錦也說，台灣品種文蛤屬於近親交配「混養」，多年下來基因逐漸弱化，近年出現許多養殖問題，日本文蛤養殖則是經過選種，台灣取得種貝繁殖，養殖業目前認為純種養殖狀況比以往好，過去外銷仰賴空運成本過高，現在海運3天就可以抵達日本，運送效率也提高，促使外銷量提升，但進口種苗目前仍透過貿易商，價格高昂，希望政府能協助並輔導產業，增加國內生產面積，更有利外銷。