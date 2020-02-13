聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化文蛤接獲百萬大單 今封櫃外銷日本巿場
彰化縣漢寶養殖漁業生產區是全台文蛤主要產區之一，近年卻實常出現文蛤大量死亡，漁民尋求解方，發現改養純種日本文蛤育成率高，漁民集結力量今年將外銷11噸的頂級太和黑蜆與日本文蛤到日本，預計有百萬收益，讓低迷產業找到希望。
彰化縣長王惠美今天到漢寶村的文蛤集貨區巡視裝櫃狀況，文蛤批發商楊宏籲說，外銷的文蛤是從日本引進的品種，口感脆甜，氣候穩定時比台灣品種生長得快，從去年5、6月養到現在就能收成出貨，2月日本仍是寒冬，相較下台灣環境適合養殖，才有機會外銷。
目前在台灣的日本文蛤產量有限，漢寶產區約有10公頃，這次外銷量是集結3名漁民的產量，彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，台灣文蛤的市場價格每斤約120元，日本文蛤約150元，但日本文蛤在台灣市面上還不普遍，大都是直接銷售給高級餐廳使用。
楊福錦也說，台灣品種文蛤屬於近親交配「混養」，多年下來基因逐漸弱化，近年出現許多養殖問題，日本文蛤養殖則是經過選種，台灣取得種貝繁殖，養殖業目前認為純種養殖狀況比以往好，過去外銷仰賴空運成本過高，現在海運3天就可以抵達日本，運送效率也提高，促使外銷量提升，但進口種苗目前仍透過貿易商，價格高昂，希望政府能協助並輔導產業，增加國內生產面積，更有利外銷。
王惠美表示，彰化縣文蛤養殖為全國第四，養殖面積約為1200公頃，主要分布在伸港鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉等沿海鄉鎮，養殖技術提升，漢寶漁民開始外銷文蛤至日本，今年外銷量還提升2.5倍，承諾逐步輔導王功、永興生產區養殖漁民外銷文蛤，提升生產收益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言