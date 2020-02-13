豐原國豐路三段25、26日封閉 怎麼走？看過來！

文化部長鄭麗君前年與當時的台中市市長林佳龍簽下合作意向書，計畫將修復後的國定古蹟台中州廳合作設置為「國美館台中州廳園區」，但台中市長盧秀燕前天表示，因地方反對將台中州廳無償撥給中央，不會把州廳交出去當國美二館「做人細漢仔」。文化部昨天表示「深表遺憾」，並已啟動另覓台灣藝術史專屬展場及檔案中心的工作。

2020-02-13 00:04