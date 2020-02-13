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豐原國豐路三段25、26日封閉 怎麼走？看過來！

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
本月25、26日，台中市豐原區國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間），進行施工封路作業，呼籲用路人改道通行。圖／台中市警察局豐原分局提供

豐原人看過來！交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，本月25、26日利用離峰時段，單向封閉西行國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線間），進行鋼構吊裝及逐跨場撐橋梁混凝土澆置等作業，呼籲用路人改道通行。

一、 交通維持管制時段及路段如下：

(一) 預計109年2月25、26日（9時~16時）封閉國豐路三段西行道路（豐勢路至台鐵新山線間），封閉期間將進行鋼構吊裝及逐跨場撐橋梁混凝土澆置等作業。

(二) 建議替代道路如下：

1. 替代道路（東勢往國1）：豐勢路2段→豐原大道6段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

二、 提醒事項：

(一) 因應國豐路三段西行道路施工封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二) 請用路人行駛施工路段時，務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。

(三) 用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打1999（台中市民一碼通）或04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網查詢道路封閉資訊。

台中市警察局豐原分局黃分局長永志表示，國道4號國豐路段工程，施工期間請用路人配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛，封閉期間將增派警力加強交通疏導，請民眾行經施工路段減速慢行，確保行車安全順暢。

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