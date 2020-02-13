台中人注意！台74線潭子往返松竹這天封閉8小時

中部地區重要聯絡道路的台74線，交通部高速公路局第二新建工程從2月20日21時30分起至21日5時30分止，封閉台74線潭子至松竹(18K+100~22K+800)及松竹至潭子(22K+800~18K+100)東西行線雙向進行台74線拓寬混凝土澆置作業，呼籲用路人提早改道。

一、 交通維持管制時段及路段如下：

(一) 109年02月20日夜間21:30起至翌日05:30止

施工路段，將進行潭子系統交流道匝道3及匝道4銜接既有台74線混凝土澆置施工作業，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，若有造成塞車情形，請用路人提前改道行駛。

(二) 建議替代道路如下：

1. 替代道路一：環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)。

2. 替代道路二：環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)。

二、 提醒事項：

(一) 因應施工路段全線封閉，交通管制期間請用路人多加利用警廣(FM94.5)及高速公路局1968路況通報、交通資訊顯示板(CMS)瞭解路況，遇塞車時請用路人體諒配合改道，以免耽誤寶貴時間。

(二) 用路人如需進一步了解相關訊息，可利用高速公路局1968 APP或撥打1968(路況查詢專線)、 1999(台中市民一碼通)或04-25360367(高公局第二新建工程處第四工務所)查詢，或上高公局官網、公路總局第二區養護工程處官網查詢道路封閉資訊。

(三) 行駛施工路段時，請用路人務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。

台中市警局豐原分局黃分局長永志表示，潭子區台74線銜接國道4號拓寬工程封閉道路，施工期間利用離峰時間21時30分至隔日5時30分，請用路人配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛，封閉期間將增派警力加強交通疏導，請民眾行經施工路段減速慢行，確保行車安全順暢。