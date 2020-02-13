不怕淡季！日月潭逆勢推出寧靜日 愜意體驗潭區之美

喜歡寧靜的遊客看過來！日月潭國家風景區管理處下周起，選定每周三為「寧靜日」，首先以伊達邵碼頭為中心，面對陸客減少和新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的雙重衝擊下，逆勢操作提升品質，還給喜歡享受日月潭湖光山色的遊客，重新感受最美的潭區氛圍，共同找回日月潭寧靜幽美的意象。

受到陸客驟減及疫情影響，日月潭國家風景區獲得商家、船家的「社區共識」，訂出每周三為「寧靜日」，推動電動車船並藉由減少街頭藝人演出，營造伊達邵的閒適愜意環境，吸引遊客重新體驗日月潭之美。

日管處表示，近年來日月潭畔多是熱鬧、壅塞形象，透過周三寧靜日的概念，第一階段將協調遊艇業者、商圈業者、停車場業者，重新檢討各項設備音量，並盡量避免廣播，甚至村辦公室也樂意配合。另一方面，日管處在水社、伊達邵潭區的工程，也通知工程單位避免在周三執行重機具工程，全面降低各類音量。

第二階段則是鼓勵觀光業者配合寧靜日的概念，推出更加值的寧靜體驗活動，如在日月潭清晨登山、攝影、品茗、咖啡、賞花、香氛、觀星、水上立槳、獨木舟等等，都是在寧靜環境中更能有深度體驗的活動，同時瞄準油電車、電動車車主之類追求高品質的客群，推出特別套裝行程服務。