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男子循小三通入境徒步想回雲林 太累求助公所嚇壞人
一名吳姓男子依循小三通返台，本月10日上午出現在溪湖鎮公所，表示自己前一天搭乘班機從金門飛回台灣，因身無分文，也沒人接送，疑似一路自行走路想回雲林的家，但中途太累停留在溪湖公所求助，希望能有車費回家，這讓公所人員不知所措，最後請雲林警方將他帶回戶籍地。
林姓民眾說，當天上午到公所辦事，看到一名男子與兩、三名警察站在公所外，前後有2個小時，警方似乎在警戒避免男子跑走，不知發生甚麼事，也讓地方議論紛紛。
溪湖公所指出，當天上午9點多，吳姓男子到公所說自己前一天晚上從金門搭飛機到台中清泉崗機場，因沒錢搭車想走回家，但太累了希望能申請補助獲得一點資助返家，公所人員起初覺得可疑，當他拿出檢疫單才如臨大敵，立即通知轄區警方、衛生所人員前來協助。
溪湖警方表示，吳男當天確實表明自己沒有錢需要協助，經衛生所確認，男子從金門搭機回來，須配合自主健康管理14天，應減少外出，事後雲林元長鄉派人將他帶回去。
公所人員進一步了解，吳男的弟弟當天有到機場要接他回家，但吳男疑似鬧彆扭不願被載回，選擇自行返家，至於是否有被計程車或客運拒載不得而知。
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