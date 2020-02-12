快訊

武漢肺炎產業哀鴻遍野 政院將發「振興抵用券」紓困

習近平新型態威權統治 短期可逃滅頂之禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會外違法私設攤販區 中市府兩度開罰共12萬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
2020台灣燈會開幕，但有業者違反土地使用分區管制相關規定私設攤販區，台糖今日在私設美食區2處出入口進行查封，避免承租人入場營業，杜絕違法設攤情事。圖／台中市政府提供

2020台灣燈會2月8日在台中花博后里園區開幕，賞燈人潮多，但有業者違反土地使用分區管制相關規定私設攤販區，台中市政府經發局會同都發局分別於2月7日、2月10日進行裁處共12萬元，並督促土地所有權人台糖公司改善，台糖今日在私設美食區2處出入口進行查封，避免承租人入場營業，杜絕違法設攤情事。

台中市經發局指出，該私設美食區原由開發公司向台灣糖業股份有限公司承租作停車場使用，於今年1月起對外進行招商行為，市府於1月8日及2月5日二次函請台糖公司轉知承租人應適法使用土地。

台中市經發局表示，該場所2月6日開始有營業行為，現場設有120頂帳篷及攤販進駐營業，營業型態屬攤販集中場，已違反都市計畫法土地使用分區管制相關規定，市府分別於2月7日、2月10日進行裁處共12萬元後，業者仍未停止營業，市府再次督促土地所有權人改善，台糖公司於今天將美食區出入口以紐澤西護欄進行查封，讓承租人無法入場營業，杜絕違法設置。

經發局強調，台糖公司已與承租人終止租賃契約，承租人如繼續營業，涉及刑事竊占罪則，市府將持續協助土地所有權人維護權益，並積極處理後續管制作為。

台糖今日在私設美食區2處出入口進行查封，避免承租人入場營業，杜絕違法設攤情事。圖／台中市政府提供
2020台灣燈會開幕，但有業者違反土地使用分區管制相關規定私設攤販區，台糖今日在私設美食區2處出入口進行查封，避免承租人入場營業，杜絕違法設攤情事。圖／台中市政府提供

承租人 台中市
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

桃園燈會閉幕 鄭文燦讚警護治安兼防疫讓民眾安心賞燈

2020台灣燈會后里好事多 邀請大家一起來大玩后里

限定5天！ 回收20個廢電池換燈會小提燈

后里樂活小巴士天天發車 賞燈會順道暢遊后里

相關新聞

台中一間製造業擬放無薪假 高階主管未減薪不符資格

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，讓民眾都不敢出門，原本人潮滿滿的黃昏市場，變得蕭條，衝擊各產業，中小企業、餐飲業不少在思考要不...

指考延期 學校當試場的補課日 台中授權各校自訂

大考中心今天表示，基於防疫需求，且使高中職考場調度順利，並降低對學生的干擾，將在不變動指考考試範圍下，將指考日期延後至7...

2020台灣燈會后里好事多 邀請大家一起來大玩后里

2020台灣燈會主展區正在台中后里花博園區熱鬧展開，首周末人潮不僅突破90萬，也帶動當地觀光人潮。后里區公所順勢推出「后...

台灣燈會外違法私設攤販區 中市府兩度開罰共12萬

2020台灣燈會2月8日在台中花博后里園區開幕，賞燈人潮多，但有業者違反土地使用分區管制相關規定私設攤販區，台中市政府經...

暨大港澳住校生隔離環境曝光 網友：根本度假

我國前天緊急宣布港澳人士昨起暫緩入境，不少港澳生搶在封關前搭機，且連夜搭車返校，但順利來台後得先居家檢疫14天，國立暨南...

流感要注意！台中新增3死 33重症僅3人打疫苗

疾管署監測資料顯示，台中市上周類流感就醫率14.61%，越過疾管署訂定的流行閾值11.5%，處於流行期，就醫率較上上周2...

州廳如何再利用？ 地方民意兩樣情

台中市長盧秀燕在市政會議上宣布，台中州廳將整修後再利用，將由市府自行管理經營，推翻前市長林佳龍與文化部的合作意向書。部分藝文界人士認為，盧此舉是附和地方利益與民意，翻轉古蹟用途；但台中藍營議員認為，此

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

南投縣舊縣議會大樓的土地變更開發使用案，經調整權利金等條件，日前第二次招標，卻依然等不到院線影城廠商的標書，本周再度流標...

民進黨台中市黨部主委之爭 攸關市長大選布局

民進黨台中市黨部主委何明杰任期屆滿，今年5月下旬改選。 目前表態參選的包括市議員鄭功進、李天生，市黨部是台中市最重要的選...

疫情持續悶壞了！ 關懷據點民眾唱唱跳跳提高免疫力

台中市南區國光社區發展協會關懷據點，今天下午在仁和路國光國小旁「綠色隧道」舉行新春團拜。社區理事長陳雅惠準備簡單餐點分享...

杉林溪萬朵鬱金香花海盛開 林明溱建議戶外賞花並防疫

肺炎疫情接二連三，影響國人出遊的意願，南投縣長林明溱帶頭體驗杉林溪遊樂區，這座全國最出名的高海拔花園，不但縣府斥資整修投...

永靖忠實第登錄文資10年 流標5次今宣布開工修復

彰化縣定古蹟「永靖忠實第」登錄文資10年，終於爭取到中央與地方經費4200萬，修復工程順利發包，彰化縣府今天舉行開工修復...

熱門新聞

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。