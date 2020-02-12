台灣燈會外違法私設攤販區 中市府兩度開罰共12萬

2020台灣燈會2月8日在台中花博后里園區開幕，賞燈人潮多，但有業者違反土地使用分區管制相關規定私設攤販區，台中市政府經發局會同都發局分別於2月7日、2月10日進行裁處共12萬元，並督促土地所有權人台糖公司改善，台糖今日在私設美食區2處出入口進行查封，避免承租人入場營業，杜絕違法設攤情事。

台中市經發局指出，該私設美食區原由開發公司向台灣糖業股份有限公司承租作停車場使用，於今年1月起對外進行招商行為，市府於1月8日及2月5日二次函請台糖公司轉知承租人應適法使用土地。

台中市經發局表示，該場所2月6日開始有營業行為，現場設有120頂帳篷及攤販進駐營業，營業型態屬攤販集中場，已違反都市計畫法土地使用分區管制相關規定，市府分別於2月7日、2月10日進行裁處共12萬元後，業者仍未停止營業，市府再次督促土地所有權人改善，台糖公司於今天將美食區出入口以紐澤西護欄進行查封，讓承租人無法入場營業，杜絕違法設置。