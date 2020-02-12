聽新聞
test
0:00 / 0:00
指考延期 學校當試場的補課日 台中授權各校自訂
大考中心今天表示，基於防疫需求，且使高中職考場調度順利，並降低對學生的干擾，將在不變動指考考試範圍下，將指考日期延後至7月3日至5日（周五至周日）考試是最佳方案。
台中市教育局表示，全市台中二中、豐原高中、文華高中、明德高中一共4校當作指考試場，配合7月3日停課，將授權各校決定補課日期，共計影響班數156班、學生數5763人。
中央流行疫情指揮中心2月2日決議，高級中等以下學校108 學年度第 2 學期休業式延至7月14日，109學年度暑假為7月15日至8月29日。
各校都反映，大學指考若維持7月1日至3日，各高中仍為學期上課期間，考場安排將有困難。
教育部今天宣布，為了使高中職考場調度順利，降低對學生之干擾，經與會者討論建議，在不變動指考考試範圍下，將延後至7月3日至5日考試，補課由3天減為1天，減少對學生學習的影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言