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指考延期 學校當試場的補課日 台中授權各校自訂

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
大考中心今天表示，基於防疫需求，指考日期延後至7月3日至5日。台中市教育局表示，全市台中二中、豐原高中、文華高中、明德高中一共4校當作指考試場，配合7月3日停課，將授權各校決定補課日期，共計影響班數156班、學生數5763人。圖／台中市教育局提供

大考中心今天表示，基於防疫需求，且使高中職考場調度順利，並降低對學生的干擾，將在不變動指考考試範圍下，將指考日期延後至7月3日至5日（周五至周日）考試是最佳方案。

台中市教育局表示，全市台中二中、豐原高中、文華高中、明德高中一共4校當作指考試場，配合7月3日停課，將授權各校決定補課日期，共計影響班數156班、學生數5763人。

中央流行疫情指揮中心2月2日決議，高級中等以下學校108 學年度第 2 學期休業式延至7月14日，109學年度暑假為7月15日至8月29日。

各校都反映，大學指考若維持7月1日至3日，各高中仍為學期上課期間，考場安排將有困難。

教育部今天宣布，為了使高中職考場調度順利，降低對學生之干擾，經與會者討論建議，在不變動指考考試範圍下，將延後至7月3日至5日考試，補課由3天減為1天，減少對學生學習的影響。

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