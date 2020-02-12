指考延期 學校當試場的補課日 台中授權各校自訂

台中市長盧秀燕在市政會議上宣布，台中州廳將整修後再利用，將由市府自行管理經營，推翻前市長林佳龍與文化部的合作意向書。部分藝文界人士認為，盧此舉是附和地方利益與民意，翻轉古蹟用途；但台中藍營議員認為，此

2020-02-12 18:44