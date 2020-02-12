聽新聞
test
0:00 / 0:00
暨大港澳住校生隔離環境曝光 網友：根本度假
我國前天緊急宣布港澳人士昨起暫緩入境，不少港澳生搶在封關前搭機，且連夜搭車返校，但順利來台後得先居家檢疫14天，國立暨南國際大學為此包下民宿旅館，不僅有人每天送餐，房內設施更一應俱全，還有小陽台讓人大讚「隔離像度假」。
國立暨南國際大學指出，全校約有187名港澳生，前天上午校內原僅47名，但因25日就開學，加上突發布港澳入境禁令，前晚入夜後湧現返校潮，現已回來80多人，住校生由校方協助居家檢疫，租屋生則串連房東協助管控和相關事宜。
而為因應39名港澳住校生居家檢疫14天，暨大包下獨棟民宿旅館，每人獨立房間，房內乾濕分離衛浴、電視、網路等設備一應俱全，還有小陽台可以透氣，校方更貼心準備口罩、消毒水、體溫計及酒精等防疫用品，統一由業者送三餐到房。
校方也表示，目前接受居家檢疫的全是港澳生，中生部分均未入境來台，不論住校或在外租屋，港澳學生都得每日自主記錄體溫，每天都有派員聯繫確認學生健康狀況，若無特殊狀況，港澳生隔離14天後都能趕上25日的開學。
不過，設備完善的居家檢疫空間則讓其他學生和網友大呼「高級」，甚至認為這樣的隔離環境「根本像在渡假」，校內蘇姓學生表示，校方對於防疫很用心，且場域規劃完善，因此大家都很放心，也不會排擠或介意港澳生返台就學。
對此，校方人員也強調，接受居家檢疫的學生並非罹病者，只是單純配合政府防疫自主隔離，相關使用空間及設備在檢疫作業完成後，校方和業者也會以最高的公共衛生標準進行全面清理及消毒，因此民眾毋須過於擔心或恐慌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言