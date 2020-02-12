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暨大港澳住校生隔離環境曝光 網友：根本度假

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學包下民宿旅館供港澳生居家檢疫，有人每天送餐，分離式衛浴，還有小陽台讓人大讚「隔離像度假」。圖／讀者提供

我國前天緊急宣布港澳人士昨起暫緩入境，不少港澳生搶在封關前搭機，且連夜搭車返校，但順利來台後得先居家檢疫14天，國立暨南國際大學為此包下民宿旅館，不僅有人每天送餐，房內設施更一應俱全，還有小陽台讓人大讚「隔離像度假」。

國立暨南國際大學指出，全校約有187名港澳生，前天上午校內原僅47名，但因25日就開學，加上突發布港澳入境禁令，前晚入夜後湧現返校潮，現已回來80多人，住校生由校方協助居家檢疫，租屋生則串連房東協助管控和相關事宜。

而為因應39名港澳住校生居家檢疫14天，暨大包下獨棟民宿旅館，每人獨立房間，房內乾濕分離衛浴、電視、網路等設備一應俱全，還有小陽台可以透氣，校方更貼心準備口罩、消毒水、體溫計及酒精等防疫用品，統一由業者送三餐到房。

校方也表示，目前接受居家檢疫的全是港澳生，中生部分均未入境來台，不論住校或在外租屋，港澳學生都得每日自主記錄體溫，每天都有派員聯繫確認學生健康狀況，若無特殊狀況，港澳生隔離14天後都能趕上25日的開學。

不過，設備完善的居家檢疫空間則讓其他學生和網友大呼「高級」，甚至認為這樣的隔離環境「根本像在渡假」，校內蘇姓學生表示，校方對於防疫很用心，且場域規劃完善，因此大家都很放心，也不會排擠或介意港澳生返台就學。

對此，校方人員也強調，接受居家檢疫的學生並非罹病者，只是單純配合政府防疫自主隔離，相關使用空間及設備在檢疫作業完成後，校方和業者也會以最高的公共衛生標準進行全面清理及消毒，因此民眾毋須過於擔心或恐慌。

國立暨南國際大學包下民宿旅館供港澳生居家檢疫，有人每天送餐，分離式衛浴，還有小陽台讓人大讚「隔離像度假」。圖／讀者提供

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