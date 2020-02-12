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疫情人心惶惶台中議員每天送殺菌液 市民排隊揪感心

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市議員黃馨慧服務處贈送滅菌液，民眾排長龍。圖／黃馨慧提供

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，消毒用品詢問度大增，民眾採購酒精、殺菌液相對困難。台中市議員黃馨慧今天起每日由廠商提供「次氯酸殺菌液」讓民眾索取，共同防疫護健康，消息一出，立刻有人龍排隊索取大讚「揪感心」。

黃馨慧表示，這次新冠肺炎病毒人心惶惶，上個月有「口罩之亂」不少民眾還反映消毒殺菌品很難買到，防疫出現漏洞。這次廠商準備的「次氯酸殺菌液」可用在環境、衣服或手部消毒，類似酒精效果，民眾須自備「不透明」容器索取。

黃馨慧透過社群發布訊息，今天有民眾大瓶小瓶、攜帶容器來領取。民眾表示，政府從「口罩之亂」徵用物資後，人心惶惶，連口罩、消毒水、酒精都要排隊買，感覺人心浮動。

黃馨慧認為，美國流感、非洲病毒等全球疫情頻傳，防疫工作已非「特別狀況」呼籲民眾落實到日常生活中，舉凡人潮聚集處戴口罩、勤洗手，做好自我保護、也保護別人。

歡迎周一至周五下午15：00-17：00，自備「不透明容器」、服務處（地址：西屯區惠來路三段200號、04-23179955），每人限索500 CC。（每日送完為止）。

台中市議員黃馨慧服務處贈送滅菌液，民眾排長龍。圖／黃馨慧提供

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