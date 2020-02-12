寒流來亂高山櫻花延後開 福壽山遊客少兩成4月還可賞花
福壽山農場場長巫嘉昌表示，這個週末寒流搗亂，高海拔櫻花花期通通都遲到，海拔2200公尺的農場目前山櫻花盛開，但2月櫻花的主要品種昭和櫻、富士櫻等，受到連續低溫影響，賞櫻期預計2月下旬後才會進入盛開花期，月吉野櫻、大島櫻及特殊品種櫻花將延至3、4月陸續盛開。
台灣高海拔的櫻花較少見，福壽山農場的「千櫻園」裡種植了適合高山生長的少見櫻花品種，一年之中只有在賞櫻季節開放。
千櫻園佔地13公頃，栽培6000株櫻花樹，品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等6種，繁花盛開相當壯觀。
福壽山農場鮮紅緋寒已開花7成，昭和櫻2成，另預估千櫻園的賞花期從2月9日到三月下旬，後續農場內的特殊品種櫻花也從3月開到4月，千櫻園已在2月9日開放。
受到武漢疫情影響，目前福壽山農場住房8-9成，入園遊客較去年減少減1-2成，比預期好。不少人逆向操作，避開人多地方上山賞花。
交通指南，自行開車，中部、南部路線：可以由台中往埔里方向走台14甲線道大禹嶺走台8線到福壽山農場（車程大約4小時）。
北部路線：台北到宜蘭走台7甲線到福壽山農場（車程大約5小時）。
東部路線：花蓮到太魯閣走台8線到福壽山農場（車程約五個小時）。
遊客可自行開小客車前往福壽山農場千櫻園，園區入口設有簡易小客車停車場；大型車輛請至福壽山農場旅遊中心停車場停放遊客，遊客從旅遊中心步行至千櫻園約10~15分鐘。
大眾運輸方面：
1.谷關到梨山可搭豐原客運【865路】 （管制路段，採預約乘車）
每日：06：45、11：45、16：15（3班車）。
2. 宜蘭到梨山國光客運【1751】宜蘭站：07：30AM與12：40PM。
3. 羅東到梨山國光客運【1764】羅東站：07：00AM與12：00PM。
4. 花蓮到梨山花蓮客運【1141】至梨山08：40（發車站：花蓮火車站
前站出口）
梨山到福壽山農場搭豐原客【866路-區1】09：15、12：00、14：00、15：30、18：30（5班車）。千櫻園下車欣賞美麗夢幻的櫻花。
《福壽山農場 資訊》
地址：42492台中市和平區梨山里福壽路29號
服務電話：0800-073999
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