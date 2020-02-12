流感要注意！台中新增3死 33重症僅3人打疫苗

疾管署監測資料顯示，台中市上周類流感就醫率14.61%，越過疾管署訂定的流行閾值11.5%，處於流行期，就醫率較上上周21.73％減少，但新增3人因流感重症死亡，累計今年已通報33名流感併發重症患者，其中僅3人接種疫苗。台中市衛生局提醒民眾勤洗手、有流感症狀戴口罩速就醫，目前尚有3萬多劑流感疫苗，請尚未接種的民眾盡速接種，增加保護力。

依據疾管署監測，中市類流感就醫率，今年第4周（1月19至25日）為14.74％、2447人次，今年第5周（1月26至2月1日）為21.73％、3999人次，上周為今年第6周（2月2日至2月8日）14.61％、2009人次，上周的就醫率14.61％。

根據疾管署監測資料顯示，台中市流感重症死亡人數新增3人，今年累計4人因流感併發重症死亡；累計通報33例流感重症病例，超過60歲17人，仍有10人在加護病房；值得注意的33例流感重症個案中，有30人未接種疫苗。

台中市衛生局說明，去年台中市準備73萬105劑公費疫苗，第一階段小學到高中學生，第二階段老人及學齡前幼兒，第三階段開放50至64歲成人、孕婦及6個月以內嬰兒父母、高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者，公費流感疫苗接種至今，尚有3萬多劑。

台中市衛生局建議，民眾平時做好勤洗手，就醫戴口罩防疫，若出現呼吸道症狀應盡速就醫；出現呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，更應儘速至大醫院看診，依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，詳情可上台中市衛生局網站查詢。