南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

南投縣舊縣議會大樓的土地變更開發使用案，經調整權利金等條件，日前第二次招標，卻依然等不到院線影城廠商的標書，本周再度流標，面對當前景氣太差，加上新冠肺炎的疫清影響，讓南投人想要早日擁有首輪院線影城的美夢，再一次落空。

南投觀光處表示，南投舊議會大樓土地從機關用地變更為旅遊服務專區後，縣府非常期待能促成影城BOT的成功開發，但先前第一次流標後，縣府特別針對權利金條件進行市場調查，不再用固定包底方式招標，甚至下調權利金計算改每3年視業績調整方式，原本有3家影城業者表達參與意願，定本周一結標，但截至招標結束，還是等不到一家標書的到來。

觀光處說，南投縣受縣民的強烈期待，為促成引進影城開發，過去曾與業者簽署投資意願書，計畫投資10億元蓋結合餐飲、商場的綜合影城大樓，雖說再次招標仍舊無人投標，可能受到當前國內景氣及肺炎疫情的影響，但以南投、草屯、中寮等附近鄉鎮人口超過30萬人，卻沒有一家院線影城，仍舊樂觀地繼續積極推動，未來會再簽報給縣長核示，重新了解市場行情，爭取業者的投資意願。