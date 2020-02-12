州廳如何再利用？ 地方民意兩樣情

台中市長盧秀燕在市政會議上宣布，台中州廳將整修後再利用，將由市府自行管理經營，推翻前市長林佳龍與文化部的合作意向書。部分藝文界人士認為，盧此舉是附和地方利益與民意，翻轉古蹟用途；但台中藍營議員認為，此一重大資產若轉移，明顯是迴避議會監督。

文化部原為推動「重建台灣藝術史」政策，前年11月和前市府簽署合作意向書，有意設置「國美館台中州廳園區」。成為台灣藝術史專屬展場，並規劃設立國家級修復及藝術檔案中心。因盧秀燕表明不支持，文化部深表遺憾，並已啟動另覓場地。

藝術專欄作家、也是典藏雜誌社長簡秀枝在臉書上發文批評，盧秀燕為了附和地方部分民意和經濟利益，使台中州廳轉型升級為國家級藝術場館的計畫，胎死腹中；她舉韓國瑜曾在高雄美術館高喊「發大財」、讓藝文圈看傻眼為例，「難道盧秀燕市長也喜歡草包市長這一雅稱嗎？值得三思！」。

文化空間己充分？

民進黨中西區議員江肇國認為，盧秀燕作此決定，是扼殺舊城區再生的機會。當時前市長林佳龍與文化部的合作，經過地方人士多次交換意見後，也多能支持文化部的計畫。比起維持既有公務人員辦公，更有機會帶動舊城區發展。

但東南區市議員李中指出，台中市已有國美館、四個文化中心、以及正動工興建的水湳經貿園區的綠美圖。就藝術展覽人口而言，實際上已足夠。甚且，有時國美館現有的展覽，參觀人數也有限，並不需要再有一個國美二館。

重大資產移轉避監督

李中也表示，一般市府資產要外租，超過10年以上必須議會通過；所以市府外租合約通常只訂9年10個月。如果林佳龍只簽署10年以下，也算合法。但豈有自己決定將那麼重大的市民資產以代管方式無償交給文化部30年？這在程序上根本不合法；也對廣大市民難以交代。「代管形同是騙人的話」，目的在規避法令及議會監督。

曾經在胡志強時代即任文化局副局長、現又回鍋擔任副局長的曾能汀說，當初大都會歌劇院交給中央、與州廳交給中央的性質不同。大都會歌劇院有其經營的專業性與既定性，後續並有龐大的經營管理支出；但州廰本來就做為官署使用，有其歷史脈絡。重新整修之後，保留官署辦公的開放性，再規劃部分展覽空間，會較有意義和價值。

都發局副局長紀英村表示，現有州廳各局在警察總局遷至潭子後，會在今年七月左右搬至現有警察總局辦公；州廳隨後即進行整修。

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