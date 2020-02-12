56歲大老闆習慣睡前來1杯竟罹癌 中醫輔助他樂觀抗癌

56歲陳姓大老闆平時因工作忙，少有運動，最愛和三五好友歡聚小酌，習慣睡前喝1小杯烈酒，他因腹痛超過半年，吃止痛藥無效，但擔心確診罹癌，剝奪喝酒的嗜好，瞞著家人，直到連吃止痛藥都沒效，才向妻子坦誠健康亮紅燈，在妻子勸說下就醫，確診為大腸癌，化療期間一度因口搭配中醫治療，順利完成化療，如今他不但戒酒，也養成爬山等運動好習慣，樂觀抗癌。

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主任柯道維說，台灣每年新增約1萬5000名大腸直腸癌患者，衛福部推出健保癌症西醫住院中醫輔助醫療計畫、中醫門診照護計畫，結合中醫醫治療，減輕患者治療期間的不適，統計院內每年大腸癌住院會診中醫人次超過200人，每月大腸癌中醫門診在250人次以上，造福許多大腸癌的患者。

中國附醫中醫內科主治醫師葛正航說，大腸癌治療時有許多副作用，像是疲倦虛弱、食慾不振、噁心嘔吐、腹脹腹瀉、白血球低下、手腳麻木感覺異常，口乾舌燥等；此時若輔助中醫治療，透過中藥、針灸等治療，大幅降低病人不適。

陳姓大老闆說，他因腫瘤較大，他先接受化療再手術切除，沒想到化療期間，身體虛弱，食慾不振，讓他一度想放棄，還好主治醫師柯道維在他住院化療時，安排會診中醫內科醫師葛正航，他搭配中醫治療，食欲和精神變好，順利完成化療，讓他得以樂觀抗癌。

37歲蔡姓女公務員因有大腸癌家族史，飲食很注意，後因發現血便就醫，經診斷為第3期大腸癌，開刀切除腫瘤後加作輔助性化療，原本預計12次療程，在接受3次化療後就因嘔吐太嚴重想放棄，轉至醫師葛正航門診，配合中醫治療後，嘔吐感大為減輕，最終完成療程。