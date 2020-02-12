聽新聞
test
0:00 / 0:00
杉林溪萬朵鬱金香花海盛開 林明溱建議戶外賞花並防疫
肺炎疫情接二連三，影響國人出遊的意願，南投縣長林明溱帶頭體驗杉林溪遊樂區，這座全國最出名的高海拔花園，不但縣府斥資整修投51線（杉林溪）道路，並稱贊目前杉林溪盛開上萬朵的鬱金香花海，建議國人不妨走出戶外賞花並防疫，杉林溪園區指出，鬱金香花季從春節將到3月，接下來的花型碩大丰姿高貴的牡丹花季也將登場，連同沿溪遍植的粉紅櫻仍在綻放中，目前園繽纷花海美不勝收中。
杉林溪遊樂區表示，春天是百花盛開的季節，園方不惜成本自荷蘭引進20多種花色的鬱金香，將盛放到三月中，國人到杉林溪健行賞花，可欣賞到黃、粉、紅、紫等或含苞或怒放的鬱金香外，年最難得的是新增了「紫黑」鬱金香，非常高貴典雅，接下來就是牡丹花季登場，再由繡球花季接棒，春暖時節到南投賞花杉林溪絕不容錯過。
林明溱指出，這波新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對南投縣幾乎沒有影響，歡迎大家到杉林溪等南投好山好水旅遊觀光，非常歡迎國人及國際觀光客休假旅遊到戶外走走，因為杉林溪森林花海空氣清新，相信更多民眾心情開朗身體都變健康，疫情也獲得更好的控制。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言