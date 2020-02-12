杉林溪萬朵鬱金香花海盛開 林明溱建議戶外賞花並防疫

肺炎疫情接二連三，影響國人出遊的意願，南投縣長林明溱帶頭體驗杉林溪遊樂區，這座全國最出名的高海拔花園，不但縣府斥資整修投51線（杉林溪）道路，並稱贊目前杉林溪盛開上萬朵的鬱金香花海，建議國人不妨走出戶外賞花並防疫，杉林溪園區指出，鬱金香花季從春節將到3月，接下來的花型碩大丰姿高貴的牡丹花季也將登場，連同沿溪遍植的粉紅櫻仍在綻放中，目前園繽纷花海美不勝收中。

杉林溪遊樂區表示，春天是百花盛開的季節，園方不惜成本自荷蘭引進20多種花色的鬱金香，將盛放到三月中，國人到杉林溪健行賞花，可欣賞到黃、粉、紅、紫等或含苞或怒放的鬱金香外，年最難得的是新增了「紫黑」鬱金香，非常高貴典雅，接下來就是牡丹花季登場，再由繡球花季接棒，春暖時節到南投賞花杉林溪絕不容錯過。