永靖忠實第登錄文資10年 流標5次今宣布開工修復

彰化縣定古蹟「永靖忠實第」登錄文資10年，終於爭取到中央與地方經費4200萬，修復工程順利發包，彰化縣府今天舉行開工修復典禮，整修完成後家族將開放參觀，「永靖忠實第」過去提報文資時面臨家族意見不一紛爭，甚至對簿公堂，如今向前跨出一大步，家族成員相當感動。

邱家的始祖邱華循公渡台後就在彰化一帶拓墾，世代相傳，「永靖忠實第」分別由傳統閩南建築「忠實第」、「老師府」構成，邱華循之孫邱萃英勸降戴潮春有功，封賜五品藍翎，清同治5年邱萃英在「忠實第」旁擴建宅第，後人稱此宅為「老師府」又稱「明經第」，房舍至今將近160年。

彰化縣長王惠美說，邱家祖先熱心公益，宅邸也作為私塾之用，「永靖忠實第」在雕刻、彩繪、磚造皆有一定水準，建築泥塑、剪粘、交趾陶具備特殊工藝價值，縣府2010年公告為縣定古蹟，陸續完成調查研究、修復工程規畫設計，2018年獲得文化部核定補助，卻因修復具挑戰性歷經5次流標終於去年完成採購發包作業，預計110年8月底修復完成。

邱家人為保留古宅歷經家族革命，邱氏後代邱美都過去曾為「忠實第」寫村史，她說，家族一度無法負擔高額地價稅，將舊有水池變賣，蓋起現代住宅，如今老建物被新舍房屋圍住，也激發家族成員搶救老宅的意識，卻有部分邱家人主張要拆除危樓改建，邱美都號召組成邱家祭祀公業委員會，將「忠實第」提報給文化局，爭取列入縣定古蹟。

委員會有80多名派下員，邱美都等人想盡辦法聯繫散落各地的家族成員，一同連署保留老宅，最後取得多數人同意。