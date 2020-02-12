埔里微型園區招商「招不滿」 縣府將以地抵債

南投縣埔里地方特色產業微型園區去年5月竣工，並在10月風光啟用，但因景氣、地價等因素，廠商申購意願低，從2年多前公開招商至今仍「招不滿」，目前尚餘4塊用地，縣府擬重新分割用地，並「以地抵債」交付給開發商抵開發費。

而該園區占地5公頃，產業用地達3公頃分割成7塊用地，鎖定由食品製造、農特產加工等產業進駐，並發展觀光工廠；只不過，從前年8月公告招商至今仍「招不滿」，出售公告一延再延，就算去年10月已落成啟用仍有4塊用地待售。

對此，建設處表示，原本有大型酒商、食品加工業者接洽想購置大塊用地，卻又因陸客、景氣等因素而猶豫觀望，未料近期又爆發新冠肺炎（武漢肺炎），對觀光看法更是趨於保守，對於投資也因此卻步，因此決定研擬其他配套方式因應。

建設處預計將在下月初召開協調會進行分割用地、以地抵開發費等方案，李表示，預計將釋出其中一塊地來折抵該園區開發費用，同時評估將剩下的產業用地分割成小塊地，做成決議後將重新公告，讓財力有限卻有意願的在地單位或業者購置。