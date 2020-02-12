台中美軍招待所舊址規畫 盧秀燕：將召開公聽會

對於閒置多年的台中美軍招待所舊址，台中市長盧秀燕今天表示，由於建築物已確定不具文資保留價值，將由建築師於3月擬出未來大致規畫方向後，再召開公聽會廣納各界意見。

位於西區的台中美軍招待所已閒置多年，在前台中市長林佳龍任內擬拆除改建為志工大樓，但環保團體認為，美軍招待所見證過去美軍在台中活動的重要歷史軌跡，而且招待所內有不少老樹，多次陳情要求保留美軍招待所。

台中市文化資產處於去年9月19日召開「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，經審議後，不予指定市定古蹟，也不登錄為歷史建築。

台中市文化資產處長李智富表示，由於美軍招待所非美援時期建物，因而未通過文資審議，但會中建議「局部保存、新舊共融」的方式進行，保留部分舊建築融入新建築，而招待所內的植栽，因為與歷史意象、氛圍息息相關，也建議保留。

盧秀燕指出，原本美軍招待所在她上任前規畫為志工大樓，去年底與當地市議員進行意見交換，將修正原來的規畫方向，今年1月由台中市副市長令狐榮達與相關局處代表現場會勘，請原規畫建築師就新需求重新修正，預計3月間確立大致方向，做出3D模型，再召開公聽會，廣納各界意見。

盧秀燕表示，由於西區的人口有老化趨勢，美軍招待所未來規畫，除了保留原來志工中心及社服等功能，也會針對銀髮族的需求規畫，為銀髮族服務也是未來的重點。