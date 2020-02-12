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后里樂活小巴士天天發車 賞燈會順道暢遊后里

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
后里區公所在燈會期間推出「后里好事多」活動，以「后里大排檔」、「廟口精彩秀」、「后里樂活小巴士」、「花藝飄香千人宴」、「后里十八寶」及「百家爭豔摸彩」六大主題，力推在地產業。圖／台中市政府提供

2020台灣燈會主展區2月8日於台中后里花博園區熱鬧登場，賞燈人潮多，后里區公所在燈會期間推出「后里好事多」活動，以「后里大排檔」、「廟口精彩秀」、「后里樂活小巴士」、「花藝飄香千人宴」、「后里十八寶」及「百家爭豔摸彩」六大主題，力推在地產業，歡迎民眾到后里欣賞璀璨花燈之餘，也一起大玩后里。

后里區長賴同一表示，台灣燈會主展區已於2月8日開燈，后里區公所規畫的「后里好事多」系列活動也同步開始，並在台灣燈會官方網站推薦旅程專區刊登詳細資訊，方便民眾安排到后里賞燈的套裝行程。「后里大排檔」在區公所後方停車場整合在地店家，讓民眾一次享受在地美食、觀光資訊及交通接駁，還有「你點餐我送達」機動車隊送餐服務。

同一地點除了美食還有「廟口精彩秀」，在燈會期間6個假日的11點至16點展出各式表演，8日的花式調酒、9日的米食DIY均吸引眾多民眾，未來還有15日的花藝插花、16日的文創DIY、22日的薩克斯風音樂饗宴及23日地方特色展演。

此外，為方便民眾白天吃美食、晚上看燈會，區公所也推出連結燈區、在地美食聚落及特色景點的「后里樂活小巴士」，讓民眾搭乘接駁專車暢遊后里，不僅天天發車，假日還將增設加班車及悠遊路線。

民眾搭乘「后里樂活小巴士」時，更可以尋找區公所列出隱藏各里的「后里18寶」特色拍照人偶，活動期間內蒐集5張與18寶的合照，並上傳臉書打卡或發布Line動態，即可到后里大排檔兌換「百家爭豔摸彩」摸彩券一張，就有機會抽中最大獎Mitsubishi Colt Plus典藏版1台，或機車、薩克斯風、折疊車、液晶電視等好禮。

「花藝飄香千人宴」則將於2月23日中午11點在后里國中風雨操場席開百桌，邀請豬血財、星月大地、台糖月眉觀光糖廠等當地知名餐飲端上招牌菜餚，用美味饗宴為燈會畫下完美句點。訂桌資訊及更多詳細內容請上「后里好事多」（ http://www.twleya.com.tw/2020houli/ ）查詢。

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