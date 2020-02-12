落實武漢肺炎防疫工作 王惠美巡視托嬰中心

為防範武漢肺炎，彰化縣長王惠美今天前往員林市私立寶貝兒托嬰中心巡視，她指出，縣內的42家托嬰中心已啟動防疫防護措施，針對保母進行感染管控的訓練，落實防疫機制。

王惠美今天上午在彰化社會處長王蘭心、彰化縣嬰幼兒發展協會理事長吳美鋃等人陪同下，前往員林市私立寶貝兒托嬰中心巡視，關心嬰幼兒健康以及托育環境衛生安全。

王惠美接受媒體聯訪說，為防範武漢肺炎疫情，已經指示社會處加強縣內托嬰中心相關的防疫措施，也針對縣內42家托嬰中心內的保母，進行感染相關管控的訓練，讓托嬰中心落實防疫機制，提供衛生安全的托育環境。

王惠美表示，嬰幼兒都還很小，為了孩子的健康安全，托嬰中心都會要求進出的訪客要洗手、量體溫及消毒，老師們也進行健康控管，縣府也會加強訪查，請家長放心。

吳美鋃接受媒體聯訪時說，因為武漢肺炎的關係，口罩數量供應都很緊缺，不過後來縣長將托嬰中心的老師列為口罩分配第一優先，協會也配合社會處進行防疫措施的宣導，也要感謝每一所托嬰中心對防疫政策的支持。

彰化縣政府社會處指出，縣內42家托嬰中心從1月30日開學後，已經啟動托嬰中心感染管制措施，全面針對托嬰中心工作人員、家長身體狀況進行調查，也要托嬰中心準備好耳溫槍、洗手液、肥皂及口罩，玩具也清潔消毒，社會處也會派出訪視輔導員持續追蹤落實防疫，協助托嬰中心掌握相關疫情。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。