頭社活盆地原是日月潭乾涸形成 居民一招讓沼澤成浮田

南投縣魚池鄉頭社盆地是罕見的草泥炭沼澤，更深達數十公尺，是知名的活盆地，南投縣文化局最近公告登錄為「頭社古日潭浮田文化景觀」，保存自然生態環境，更紀錄先民長期在活盆地所發展的特殊農耕文化。

頭社村民說，活盆地屬容易崩塌的泥炭土，記憶中先民就地取材以截短的水社柳插枝，固定土堤減緩崩塌速度，這種水生植物也是先民與自然相處共存的智慧。

南投縣文化局表示，根據文獻研究，頭社盆地屬日月潭的「日潭」，日潭在11萬年前形成，在距今1700年前開始乾枯逐漸形成草泥炭沼澤；深達數十公尺的頭社盆地草泥炭濕地是目前台灣古氣候研究中涵蓋年代最長也是資料最為豐富的區域。頭社濕地泥炭土的堆積物多由苔類而成屬於纖維泥炭。

先民為了耕種，在草泥炭濕地上以草繞木承土以種稻的「浮田耕作」成為頭社農耕文化的開端，打造浮在水上的田。因浮田下方仍是水澤濕地，居民們在田埂及河岸種植台灣特有種水社柳做固岸護土。