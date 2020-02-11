影／台電跳電 台中廣三百貨驚魂25分鐘

台中市廣三SOGO百貨公司今天傍晚上5時24分時突然停電，約25分鐘後復電；台電人員初步查出，是因單獨供應廣三的高壓電線路進行負載切換時引起；雖然台電端僅跳電9秒鐘，但依規定須百貨公司的機電人員配合重新開啟百貨公司的保護開關，在等待時花了些時間，才使停電延長至25分鐘。

台電人員說，廣三百貨是單獨使用一條高壓線路，和一般住宅和商家的用電線路不同，所以僅百貨公司停電，其他附近住戶和商家並未停電。

雖然是短暫的停電，但因事發突然，讓許多逛百貨公司的消費者和員工都受了不少驚嚇，還有人拍下影片上傳臉書。從影像看來，當時百貨公司裡一片漆黑，引起不小驚謊。

還有張姓女子說，她正在化妝品專櫃前竟就突然停電了。不過，她倒是並不驚謊的還和櫃姐利用緊急發電微弱的燈光拍了張自拍照上傳。