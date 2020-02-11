盧秀燕拒中央代管台中州廳 將自行維護保留官署
百年國定古蹟台中州廳原規劃修復後，無償交由文化部代管，作為國美館二館，市長盧秀燕今天說，州廳是無價之寶，不會變成「細漢仔」，未來市府將自行維護管理，保留官署使用。
百年國定古蹟台中州廳原本是未合併前的台中市政府辦公廳舍，台中縣市合併後，目前仍有環保局、都發局等單位在這上班。
盧秀燕表示，台中州廳整修經費由中央補助新台幣3.8億元、地方編列2.5億元。前市長林佳龍原規劃將台中州廳無償交由文化部代管，作為國立台灣美術館二館，變成「細漢仔」，因此市府決定「自有保持、自有維護、自有發展」，也將保留文化展覽及會議空間，提供文化或民眾使用。
盧秀燕說，由於地方民意也擔心台中州廳官署遷移後，將讓舊市區更沒落，經市府慎重討論後，決定順應民意，環保局及都發局在修復完成後將會遷回，維持原地辦公。
民進黨台中市議員江肇國表示，過去地方曾質疑國美館進駐是否能帶動發展，但在前任市長與文化部、地方人士多次交換意見後，都轉而肯定文化部整個計畫。
江肇國指出，活化台中州廳對台中、中央是雙贏，但盧市府卻不去思考整個計畫對地方的正面影響，反而以一句當「細漢仔」，帶過文化部計畫，無疑是扼殺舊城再生、復甦機會。
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