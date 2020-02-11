台灣燈會台中市府邀長者和身障朋友看花燈 白嘉莉到場

台中市政府社會局今晚邀請浩德人文關懷協會、基督教豐盛協會、福康關懷協會、山海屯脊髓損傷協會等近200名長者及身障朋友參觀台灣燈會，也到花舞館欣賞白嘉莉在台首場畫展，晚上到馬場園區觀賞動物狂歡燈區，台中市社會局長彭懷真指出，市府邀請長者與身障朋友參與看畫賞燈活動，以白嘉莉翻唱歌曲「祝你幸福」的歌詞「送你一份愛的禮物」為主題，將這次活動當作是愛的禮物，送給長者與身障朋友。

社會局長彭懷真表示，「最美麗主持人」白嘉莉首次創作個展「白嘉莉另一個春天」，展出油畫、水彩、墨彩及瓷畫等逾百件作品，馬場園區則打造全國最大花燈動物園「動物狂歡嘉年華燈區」，今晚邀請長者與身障朋友出席，白嘉莉親自接待，也和眾人合影。