大村規畫開發工業區 環團抗議鄉長回嗆

彰化大村鄉公所規畫268公頃要作為科技產業園區，引起地方部分反彈，鄉公所今天下午舉辦廠商說明座談會，邀集業者到公所交流，評估是否有開發機會，彰化環保聯盟與自救會成員到場也想進場，卻被阻擋在外，抗議聲連連，鄉長游盛出面安撫，但面對環團大肆攻擊也出口反擊，雙方唇槍舌戰近3分鐘。

大村鄉公所配合國土開發規畫科技產業園區，將大村鄉的農地重劃、分區使用，初步預定地為268公頃農地，部分居民對於農田卻要變成工業區不能接受，組成自救會抗爭，得知公所今天邀集70多家廠商到公所座談，也想進入參加，卻被公所人員與警方阻擋在外。

抗議民眾高舉布條「護農地」、「政府背信」、「欺壓百姓不公不義」，彰化環保聯盟成員張淑芬說，鄉長自稱愛大村、關心環境，現在作為讓人失望，因沒有連任壓力胡作非為，居民都是開發案的利害關係人，本來就有權力進去聽廠商說明會，要求公所公開透明，