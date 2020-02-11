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大村規畫開發工業區 環團抗議鄉長回嗆

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
大村鄉長游盛（左）面對抗議團體也出口反擊。記者林敬家／攝影

彰化大村鄉公所規畫268公頃要作為科技產業園區，引起地方部分反彈，鄉公所今天下午舉辦廠商說明座談會，邀集業者到公所交流，評估是否有開發機會，彰化環保聯盟與自救會成員到場也想進場，卻被阻擋在外，抗議聲連連，鄉長游盛出面安撫，但面對環團大肆攻擊也出口反擊，雙方唇槍舌戰近3分鐘。

大村鄉公所配合國土開發規畫科技產業園區，將大村鄉的農地重劃、分區使用，初步預定地為268公頃農地，部分居民對於農田卻要變成工業區不能接受，組成自救會抗爭，得知公所今天邀集70多家廠商到公所座談，也想進入參加，卻被公所人員與警方阻擋在外。

抗議民眾高舉布條「護農地」、「政府背信」、「欺壓百姓不公不義」，彰化環保聯盟成員張淑芬說，鄉長自稱愛大村、關心環境，現在作為讓人失望，因沒有連任壓力胡作非為，居民都是開發案的利害關係人，本來就有權力進去聽廠商說明會，要求公所公開透明，

游盛則強調，開發案還在評估階段，大員林工業用地少，希望透過大村科技產業園區解決居民就業機會，促進地方產業發展，今天的說明會是針對廠商，邀集他們做意願調查，開發與否會廣納廠商、地主和地區居民意願評估，對於不同聲音會持續溝通。

彰化大村鄉公所配合國土開發規劃科技產業園區，環團與自救會抗議。記者林敬家／攝影

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