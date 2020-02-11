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新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

隔離、檢疫、自主管理各不同 衛生單位教你如何區別

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
病患遭到隔離檢疫及自主健康管理各個不同的處置，衛生單位表示，取決於是否為確診個案，以及是否接觸確診病例，或出入疫區。圖／本報系資料片

新冠肺炎武漢肺炎）疫情持續，2月8日寶瓶星號郵輪所有旅客下船需自主健康管理14天；另自2月6日起，入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但也有病患遭到「強制隔離」、「居家隔離」不同的處置，衛生單位表示，取決於是否為確診個案，以及是否接觸確診病例的民眾。

面對民眾的不解，南投衛生局指出，依傳染病防治法第45條凡經確診罹患新冠肺炎的個案，需立即強制隔離，並移至指定隔離治療機構施行隔離治療，不得任意離開，治療後評估結果，認為無繼續隔離治療必要時，才解除其隔離治療的處置。

其次是居家隔離，主要是曾與確定病例有接觸的民眾，依傳染病防治法第48條需進行居家隔離14天，而具備中港澳旅遊史者 (含自中國轉機者，2月10日起含自港澳轉機者)，皆須「留在家中或指定地點」，居家檢疫14天，不得外出、搭乘大眾運輸工具、出境或出國。未配合上述防治措施者，將依法裁罰，必要時進行強制安置。

而申請赴港澳獲准者，或本身為通報個案但已檢驗陰性，如同寶瓶星號郵輪所有旅客一般，符合解除隔離條件者，需進行自主健康管理14天，期間盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節、每日早、晚各量體溫一次。

衛生局再次提醒民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打防疫專線1922洽詢，依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

病患遭到隔離檢疫及自主健康管理各個不同的處置，衛生單位表示，取決於是否為確診個案，以及是否接觸確診病例，或出入疫區。圖／南投衛生局提供

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