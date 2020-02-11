大安區農會推罐裝「純豬油」 豬油拌飯古早美味上桌
豬油拌飯是很多人兒時回憶，台中市大安農會歷經多時，研發出健康又安全的「純豬油」，現已上市。
大安區農會表示，過去豬油讓大多數人覺得不好的最大理由是豬油是動物油，飽和脂肪多，會提高膽固醇等等，但近幾年來，有研究與報導指出豬油並沒有不好，豬油中含有多種脂肪酸，飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸的含量相當，能提供極高的熱量，含有的維生素A、E也很豐富，任何食物都以適量食用為主，才是健康之道。
大安農會秉持著「安心呷，農為您」的品牌訴求，致力研發健康、安全、具有產銷履歷認證品牌的農特產品，大安農會直營的肉品工廠也取得ISO22000及國際HACCP雙認證，豬肉來源皆為100%國產產銷履歷豬隻，使用傳統古法低溫煉煮純豬油，豬脂以全程維持在120度以下小火熬煮，降溫後裝罐冷藏保存，無經過脫臭脫色等精練程序。
台中大甲溪及大安溪水質清澈，孕育出的「安泉米」粒粒飽滿、晶瑩剔透，米飯香Q有彈性，再淋上大安農會生產的「純豬油」，就是一碗美味的豬油拌飯，大安農會對生產的產品層層把關及種種堅持，就是要保證讓消費者享用美食，也能放心，使用產銷履歷食材，民眾透過掃描QRcode就可以掌握食材來源資訊，符合時下食安意識抬頭，食材從產地到餐桌日漸透明化，消費者能夠安心選購及食用。
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