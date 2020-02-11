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彰縣特殊疾病患者及照顧者 醫院免費提供口罩

中央社 / 彰化11日電

彰化縣長王惠美今天前往彰化醫院了解防疫整備，並宣布針對特殊病患及照顧者提供口罩。隨後前往生產口罩的華新醫材公司視察，要求只要業者一送件，以最快速度協助增加生產線。

目前各大醫院口罩仍是一罩難求，尤其是有特殊醫療需要的病患，以及住院病患陪病家屬進出醫院卻無口罩困境。王惠美宣布，配合中央口罩撥發量調整，即日起針對縣內醫院洗腎、癌症化療或放射治療、以及需每周復健病人，並逐步提供住院病患的陪病人員（每名住院病患限1位）提供口罩。預估每天有1萬6000人受益。

衛生福利部彰化醫院院長謝文淮表示，彰醫是彰化縣的應變醫院，包括所有人進入醫區都會透過紅外線測溫儀器體溫監測，若偵測到發燒直接送急診室發燒篩檢站；若需要隔離，醫院有24床負壓隔離病房、一般隔離病房有開放26床，還有5位胸腔科醫師及1位感控科醫師，醫院加上縣府團隊及衛生局給予的醫療資源，相信可以有萬全的防疫準備。

隨後王惠美轉往位於彰化田中鎮的華新醫材公司，了解口罩生產情形。華新醫材集團董事長鄭永柱指出，華新、宣德醫材公司專門製作口罩，配合政府全力增加生產口罩供應市場需要，國軍後備弟兄從2月4日到10日共支援100人次，使公司現在能夠從兩班及加班生產，讓產量提供85%，總共增加200多萬片的口罩，平均一天有20多萬片的釋出量，未來計畫再增加3條產線，供應市場急需的口罩。

王惠美當場詢問隨行的縣府衛生局、經濟暨綠能發展處，以及環保局等單位如何縮短申請流程，經綠處長劉玉平說明，今天就會會同衛生局現勘業者的廠房，業者文件只要一送達也會立即處理，讓口罩生產線能以最快速度上線，增加口罩產能。

依經綠處數據，彰化縣境內有13家持有醫療器材許可證的廠商，其中2家目前僅經營買賣醫療器材，其餘11家每日產能合計約138萬片，占全國口罩產量的30%左右。幾家規模較大的口罩廠商，包括華新、宣德醫材、中衛、舜堡、台灣優紙等5家，自1月30日起所生產的口罩已陸續由中央徵用。

依經綠處資料，過去口罩市場，即便是醫療級口罩，長期市場價格偏低，一片不到新台幣5毛，完全不符生產成本，加上台灣口罩原物料價格及人力成本上揚，除非是大廠，透過大量生產勉強還有微利可圖。因此部分即便有生產機器和取得醫療器材許可證的小廠，採用接單式的間歇性生產，否則即轉為只經營買賣，早已退出投入口罩生產行列。

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