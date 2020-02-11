清水國民運動中心 明年上半年可發包施工

台中市「清水國民運動中心」工程案，市府運動局今天派人到議長張清照的清水服務處報告進度，目前確定運動設施項目，將遴選建築師，預計明年上半年可發包施工，議長張清照要求運動局加速進行，並形塑亮點成為海線地區新地標。

清水國民運動中心土地位在清水區中央路，面積2萬3千多平方公尺，由前議長張清堂爭取興建「清水運動公園」，後由其胞弟、現任議長張清照在擔任副議長任內向市府爭取6億3千多萬元預算，擴大興建為「清水國民運動中心」。

市府運動局今天上午由主秘賴東宏率相關人員到議長服務處報告進度，前議長張清堂及清水體育會理事長張錫坤、清水紫雲巖主委吳勝隆等人也到場，共同提供意見。

張清照表示，地方引頸期盼「清水國民運動中心」盡早完工，市府運動局一定要上緊發條加速進行，他會繼續緊盯進度。前議長張清堂則建議應該強化「清水國民運動中心」的亮點，形塑為海線地區新地標。

賴東宏指出，「清水國民運動中心」由中央路分成兩側，一邊規畫興建4層樓，高35公尺的建物，地下一樓停車場、地上一樓為溫水游泳池、二樓為健身、競技及韻律教室，3樓為多功能運動空間、兒童運動中心，4樓為羽球及壁球場。另外一邊將興建為開放式的風雨操場，規畫有太陽能屋頂的4座籃球場，其他空間則為停車場及室外景觀。

他說，將來該中心可打羽球、籃球、桌球、游泳、跳韻律、做SPA等等，還有彈性使用的競技及集會場所。此外，依照市長盧秀燕及議長張清照鼓勵全民運動的宗旨，內部加入「兒童運動中心」的規畫，希望讓運動普及到全民，無論男女老少都可使用。運動局將遴選建築師進行設計，預計最快明年上半年發包施工，工期2年至2年半，完工後交由委外廠商營運。