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從製麵課長變成燒陶藝術家 蔣文議用20年精進技術

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
陶藝創作家蔣文議從8日至26日在台中市立大墩文化中心展出作品，共有327件作品首度公開展出。圖／台中市立大墩文化中心提供

藝術家蔣文議從8日起至26日在台中市立大墩文化中心辦理「陶藝創作個展」，蔣在學生時期學的是電子，但在畢業後從事製麵課長工作，但蔣一直有藝術創作的興趣，在28歲時辭去製麵廠工作後，轉職到「霧峰窯」的窯廠工作，展開陶藝創作之路，蔣規畫了20年的計畫，精進自己的陶藝技術，此次是首度將作品公開在台中展出。

台中市立大墩文化中心表示，從8日至26日在中心文物陳列室（二）辦理「蔣文議陶喜創作個展」。蔣文議是陶藝創作家，從事陶藝創作已二十餘年，期間不斷培養心境與美感，經年累月的鑽研試釉，創作出來的作品每一件皆能與生活產生共鳴，回歸簡單淳樸，為生活帶來幸福的希望與亮光。

大墩文化中心表示，現年49歲的蔣文議從15歲起開始出社會工作，因應家庭所需，展開白日工作，夜間就讀明道中學的生活，蔣自述當年凡事以經濟作為最大考量，所以選擇電子科系就讀。蔣在28歲時，發展出對燒陶的興趣，毅然決然辭去製麵廠課長職務，轉職至「霧峰窯」、「紅土窯」等窯廠工作。

蔣在窯廠工作時，已學習到工廠內生產模式、製程及陶品製程等大量技法，蔣在2003年成立「陶喜工坊」個人工作室，並參加陶藝學會，參與柴燒、聯展等活動。

蔣文議說，對自己的陶藝創作，有規畫兩個十年做為精進自己的挑戰。第一個十年，補足所有專業、落實技法、吸收內化及積極實務操作，奠定紮實的基本功，每日練習十個鐘頭，並上網查閱最新論文及新聞，不斷補充新知；第二個十年突破與創新，將舊有的技法、創新、突破、並延伸出新的技法。

蔣文議說，他希望用「素人」的眼睛，留心在最沒有框架的「自然美」中，陶片出土，他鍾愛泥土紋路肌理的變化技巧，泥土地龜裂質感，每一次的火烤裂紋皆獨一無二，泥土所展現自然的生命力，在釉燒中展現出獨特風格及生生不息的意象。

大墩文化中心表示，「蔣文議陶喜創作個展」是蔣首度公開多年來的創作成果，展覽作品共計有327件，包含黃金結晶釉、志野釉、天目釉、銅紅綠釉、材灰釉青瓷開片翠玉青瓷釉、圖騰縮釉、茶葉末釉、黃金志野釉、天目志野茶碗等作品，展出品的色彩精美、趣味橫生，希望喜歡陶藝創作的民眾可在展期間到大墩文化中心欣賞。

陶藝創作家蔣文議從8日至26日在台中市立大墩文化中心展出作品，共有327件作品首度公開展出。圖／台中市立大墩文化中心提供

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