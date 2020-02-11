中庄里自來水延管後路面不平 中市議員施志昌爭取改善

台中市大安區中庄里自來水延管工程完工兩年，但路面不平，台中市議員施志昌今找相關單位會勘，爭取盡速修復。

台中市議員施志昌今邀集台中市政府經濟發展局、自來水公司第四區管理處大甲營運所、台中市大安區公所與中庄里里長會勘路面狀況，施志昌表示，中庄里爲海線最早施作延管工程地區，目前已經完工兩年，希望能儘速補足經費，進行路面修復工程。

經發局承諾，會使用2600萬進行中庄里路修，預計今年6月動工，年底完工。

施志昌指出，大安區中庄里為海線最早開始施作自來水延管工程之地區，也是大安區人口較聚集之區域，工程自105年開始，107年2月完工，施作幹管長度達13公里，受益戶數超過350戶。但由於自來水延管工程路面修復經費不足，使得完工後路面修復品質不良，兩年來民眾一再陳情希望能夠盡快修復完善。

施志昌表示，自來水的使用是人民的基本權益，過去因為大安區地處偏鄉，自來水接管率不高，103年時仍未超過5成。這幾年在立法院副院長蔡其昌爭取下，接管率大為提升，去（108）年底，大安區自來水接管率已經超過7成，自來水延管工程仍在多個地區進行，但路修費也成了一大問題。

施志昌說，今年台中市政府之自來水延管工程路面修費之預算僅6千萬，僅海線地區所需費用就超過1.5億，明顯預算編列不足，也導致路面修復的情況相當不良，也影響了用路人之安全。因此，他希望台中市政府能儘速補足預算，已多次在議會開會期間反映，先針對早期施作延管工程之地區，如大安區中庄里，進行路面修復工程。