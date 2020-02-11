顏面整形世界大會順利舉辦 醫師：百年一遇的美好

一連4天的「顏面整形世界大會」昨順利在台落幕，擔任大會主席的台灣顏面整形重建外科醫學會理事長凃智文今在臉書發文感謝各國400位頂尖的顏面整形重建醫師能不畏新冠肺炎（武漢肺炎）來台，以及醫師們形容這是「百年一遇的美好」。

同時也是世界顏面整形外科醫學會秘書長的凃智文說，顏面整形世界大會每四年舉辦一次，這次是第一次在台灣舉辦，也是首次在亞洲舉辦，意義十分重大。會議最終能順利舉辦，是實現了世界顏面整形外科醫學會存在的真正意義，就是「以專業跟友誼讓世界變得更美好！」。

凃智文說，為了這次的大會，他和所有工作人員籌備已久，但卻在大會要舉辦前爆發新冠肺炎，雖然有部分醫師因當地特殊的疫情限制無法來台，但最後仍有32個國家的400位醫師來台，讓他心存感激。

他說，要感謝在艱難的籌備過程中受到各方貴人的指引、協助，以及缺席的各國講師，仍以影片或視訊演講全力支援，還有與會的台灣醫師沒有因課程遽變而抱怨，反而紛紛鼓勵他。而出席的各國醫師，在來台與會以及親自到台灣各地遊覽、體驗後，都說他們愛台灣的美好。

凃智文原是台中榮總的耳鼻喉科醫師，目前是彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部副主任，也是彰基顏面整形中心執行長。一般認為，要以台灣醫師能夠擔任國際級的世界顏面整形外科醫學會秘書長，十分不易，也不多見，除了和凃智文本身鑽研顏面整形並在國內有其地位，也和他長達10多年積極與國際接觸有關。