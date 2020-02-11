接連罹患下咽和食道癌 醫要他戒香菸、檳榔和酒

一名56歲茶農為了提神，40年來香菸、檳榔、酒不離身，導致胃潰瘍、吐血及腹痛接連而來，兩年前經胃鏡細心檢查發現罹患早期下咽癌，雖透過化療和放療後痊癒，日前追蹤又發現早期食道癌上身，所幸發現得早，並採取「內視鏡黏膜下切除術」治療後沒有復發跡象，但也提醒他要戒除香菸、檳榔和酒。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩指出，李姓茶農的口腔下咽、肺部、呼吸道以及消化道接二連三產生原發癌，且大多是鱗狀上皮細胞癌，可以判斷就是因為此區域的上皮細胞，長期暴露於「香、檳、酒」等致癌物，罹癌風險因此比一般人高123倍。

他說，食道癌為國人十大死因第9位，常見的食道癌細胞型態可分為鱗狀上皮細胞癌和食道腺癌，前者發生於食道內面表層細胞，為台灣人好發的食道癌類型，通常為吸菸、喝酒、嚼檳榔等引起，後者是分泌黏液的腺體細胞病變而致，多與肥胖、胃食道逆流等有關，這名患者因長期接觸香菸、檳榔和酒等危險因子，故於檢查後確診為鱗狀細胞型態的早期食道癌。

他說，早期食道癌幾乎沒有症狀，但當出現吞嚥困難、聲音沙啞、咳嗽、體重減輕、食物逆流、貧血、頸部異常腫塊等症狀時，代表病程已進入中晚期，且在消化道癌症中，食道癌存活率並不高，故若能早期偵測癌細胞並接受治療，預後效果比較好，但若於疾病晚期發現，通常會使用放療、化療和手術治療，但治療效果通常並不佳。

曾晟恩提醒，由於食道癌早期不易發現，建議有食道癌家族史、抽菸喝酒嚼檳榔習慣超過10年者，或是曾經罹患頭頸癌的民眾，每年應定期接受胃鏡檢查。非高危險族群者，可視個人情況，每2至3年接受胃鏡檢查即可。除了戒除香菸、酒、檳榔外，日常飲食多攝取深綠色蔬菜、少吃加工醃漬類食品、維持適當體重與口腔衛生，都能降低罹患食道癌的機率。